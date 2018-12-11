Türk bayrağını yakmışlardı... Türk hacker cezayı kesti

yeniakit.com.tr Türk bayrağının yakılmasına ses çıkarmayan Yunanistan Futbol Federasyonu'nun cezasını Türk hacker kesti.

Hack'lendi

Venganza (İntikam) mahlaslı Türk hacker, Yunanistan Futbol Federasyonu'nun sitesini erişime kapadı.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Türk hacker, "Türk bayrağını yakanın federasyonunu yakarız.. Yunanistan futbol federasyonu hacked! 'Bayrak, bir ulusun onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez.'” sözlerini paylaştı.