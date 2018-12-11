Türk bayrağını yakmışlardı... Türk hacker cezayı kesti
Türk bayrağının yakılmasına müsaade eden Yunanistan Futbol Federasyonu'nun internet sitesi, bir Türk hacker tarafından erişime kapatıldı.11 Aralık 2018 Salı 16:52
yeniakit.com.tr Türk bayrağının yakılmasına ses çıkarmayan Yunanistan Futbol Federasyonu'nun cezasını Türk hacker kesti.
Hack'lendi
Venganza (İntikam) mahlaslı Türk hacker, Yunanistan Futbol Federasyonu'nun sitesini erişime kapadı.
Olayı sosyal medya hesabından duyuran Türk hacker, "Türk bayrağını yakanın federasyonunu yakarız.. Yunanistan futbol federasyonu hacked! 'Bayrak, bir ulusun onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez.'” sözlerini paylaştı.
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