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Gündem Türk Bayrağını yakan şerefsiz Suriye’den Türkiye’ye getirildi. Güçlü Devlet olmak budur
Gündem

Türk Bayrağını yakan şerefsiz Suriye’den Türkiye’ye getirildi. Güçlü Devlet olmak budur

Yeniakit Publisher
2024-07-04 10:40:00 - 2024-07-04 10:43:34

Suriye’de Türk bayrağını yakan şerefsiz Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından derdest edilip Türkiye’ye getirildi. Ağlayarak ifade veren şerefsiz bakın ne dedi?

Sosyal Medya hesabından önemli paylaşımlar yapan ‘Kumandan’ isimli hesap. Suriye’de Türk Bayrağı yakan şerefsizin son görüntülerini yayınladı. Videoda ağlayarak konuşan şerefsizin ne konuştuğuna dikkat edin.

“Kumandan” bu görüntüleri şöyle paylaştı.

Güçlü devlet olmak budur Türk ordusu iki gündür Suriye’de azan taşkınlık yapan hadsizlik yapan hem rejim askerlerine hem terör örgütlerine hem Türk bayrağını yakan teröristlere ağzının payını verdi. Onlarca rejim askeri leş. Onlarca PKK, PYD terörist leş.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin bayrağını yakanlar Türkiye ye getirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Herkes haddini bilecek herkes Türkün gücünü görecek.” Diye paylaştı.

 

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Yorumlar

Osman kekillioğlu

Allah razı olsun o komutan ve Türk askerlerinden. Şimdi gelsin abd ve İsrail köpekleri kurtarsınlar

Öztürk

Güçlü devlet = güçlü ordu böyle olur. Rabbim bu hainlere bir daha fırsat vermesin inşallah..
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