Türk bayrağına hakaret etmişti! Sözde oyuncu Mehmet Akif Alakurt hakkında yeni gelişme Türk bayrağına 'Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı' diyen sözde oyuncu Mehmet Akif Alakurt hakkında soruşturma başlatıldı.

Sözde oyuncu Mehmet Akif Alakurt hakkında Türk bayrağına hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Türk bayrağına hakaret etti Sosyal medyadaki skandal açıklamaları nedeniyle tepki çeken Mehmet Akif Alakurt, yaptığı bir paylaşımda Türk bayrağının fotoğrafını "Bu Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi?" notuyla paylaşmıştı. Soruşturma başlatıldı Sabah'ta yer alan habere göre; Bir takipçisi Alakurt'u bayrak paylaşımından dolayı polise ihbar etti. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, oyuncunun paylaşımını inceledi. Hazırlanan raporda, Alakurt'un devletin egemenliğini alenen aşağıladığı ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Alakurt hakkında soruşturma başlattı.

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