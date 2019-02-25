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İşte CHP-HDP-PKK işbirliği! Türk bayrağı önünde terör propagandası yaptırdılar

CHP'nin Şişli adayı Muharrem Keskin'e destek toplantısına katılan HDP Şişli İlçe Başkanı skandal sözler sarfetti. Türk bayrağı önünde terör propagandası yapan HDP'linin skandal sözlerinden CHP'nin Şişli adayı Muammer Keskin'in ise hiç rahatsız olmaması dikkatlerden kaçmadı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 07:42

Birçok il ve ilçede eli kanlı terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP ile el ele veren sözde Atatürkçü CHP, Şişli'de de ihaneti sürdürdü. HDP İlçe Başkanı yaptığı açıklamada 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP'nin Şişli adayı Muammer Keskin'i destekleyeceklerini açıkladı.

HDP'li ilçe başkanı'ndan chp'ye açık açık destek

HDP ilçe başkanı konuşmasında "Kürdistan’da bütün kayyumun el koyduğu belediyeleri alacağız, Türkiye tarafında da AKP-MHP koalisyonuna kazandırmayacağız" diyerek inkar edilen ittifakın stratejisini ortaya koydu.

CHP'li aday sessiz kaldı

HDP Şişli İlçe Başkanı'nın Türkiye'yi "Kürdistan tarafı ve Türkiye tarafı" olarak ikiye ayırmasına CHP'li adayın sessiz kalması büyük tepki topladı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 07:42
  1. CHP
  2. HDP
  3. PKK
  4. ittifak
  5. Muammer Keskin

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