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Türk Bayrağı gökyüzünde dalgalandı

Jandarma Teşkilatının 180.

15 Haziran 2019 Cumartesi 19:30
Türk Bayrağı gökyüzünde dalgalandı

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında jandarma ve sporseverler gökyüzünde Türk Bayrağı dalgalandırarak jandarma teşkilatının yıl dönümünü kutladı.


Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ali Dağı’nda yamaç paraşütü gösterileri düzenlendi. Adıyaman Anka Sportif ve Havacılık Kulübüne bağlı sporcular ve askeri personeller jandarma için gökyüzünde süzüldü. Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy da kez yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi. Uzman pilot eşliğinde tandem (çift kişilik) uçuş yapan Albay Atasoy, heyecanlı olduğunu söyledi. Albay Atasoy, tandem uçuşu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Gökyüzünde süzülen sporcular, Türk Bayrağı ile jandarma komutanlığı bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı. Oldukça heyecanlı anların yaşandığı etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, eşi Ünzile Atasoy, kızı İrem Sultan Atasoy, Adıyaman Anka Sportif ve Havacılık Kulübü Başkanı Mustafa Çelik, askeri personeller, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Etkinlikte konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, “Jandarmanın kuruluş yıl dönümü münasebetiyle burada toplanmış bulunmaktayız. Yamaç paraşütü etkinlikleri kapsamında çeşitli kulüpler var burada güzel bir uygulama oluyor. Adıyaman’ın güvenliğini ve kamu düzenini sağlamak maksadıyla 24 saat esasına dayalı olarak jandarma teşkilatı Adıyaman halkının hizmetinde şuana kadar üstün görev anlayışı içerisinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bundan sonrada inşallah görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam edecekler. Burada katılımcıların hepsine teşekkür ediyorum” dedi.


Asker eşi olmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu vurgulayan Jandarma Albay Ercan Atasoy’un eşi Ünzile Atasoy ise “Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl Dönümü sebebiyle yapılan etkinlikler vesilesiyle Ali Dağı’ndayız. Bizler asker eşleri olarak eşlerimizin her zaman yanındayız, arkasındayız. 24 Saate dayalı mesaileri var bildiğiniz gibi. Bizler onların en büyük destekçisi olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz her konuda. Onlarla gurur duyuyoruz gerçekten. Eşimle ve bütün askeri personelin jandarma günü kutlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.


Jandarma Albay Ercan Atasoy’un kızı İrem Sultan ise konuşmasında, “Çok gururluyuz, kızıyım. Babam başta olmak üzere tüm silahlı kuvvetlerinin üyeleriyle, askerleriyle çok gurur duyuyorum. İnşallah bu bayrak hiçbir zaman inmeyecek, her zaman onların yanında olacağız” ifadelerini kullandı.


Adıyaman Anka Sportif ve Havacılık Kulübü Başkanı Mustafa Çelik ise “Jandarmamızın 180. Kuruluş Yıl Dönümü var. Jandarma teşkilatı en başından beri bizlerin onuru, gururu ve korucumuz. Bu kuruluş yıl dönümünde onların yanında olmasaydık çok kötü olurduk, bizleri davet ettiler, etkinliği tepede yapalım dediler, bizlerde kabul ettik. Çok mutlu, çok gurur duyarak onlara iştirak ettik. Bundan sonra her zaman birlikte olmaya çalışacağız. Jandarma Adıyaman bölgesinde gerçekten özverili çalışmalarıyla güvenliği sağlayan halkla iç içe olan bir kuruluş. Bizler aileden olduğumuzu göstermek adına kendi ailemizle katıldık bugün. Kendi çocuklarımızı da aldık geldik, sadece kanatlarımızı alıp gelmedik. Buradaki anlam ve önem, biz bir bütünüz. Biz bir aileyiz, hep birlikte gökyüzünde, yeryüzünde hep beraber olacağız. Jandarmamızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 19:30
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