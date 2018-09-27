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Türk bayrağı dikildi! İşte ilk görüntüler

Halep'in batısında bulunan Türk gözlem üssü ve Soçi mutabakatı sonrası oluşturulacak olan güvenli bölgenin başlangıç noktası ilk kez görüntülendi.

27 Eylül 2018 Perşembe 13:17
Türk bayrağı dikildi! İşte ilk görüntüler

Halep’in batısında bulunan Türk gözlem noktası ve Soçi’de yapılan mutabakat sonucu oluşturulacak olan güvenli bölgenin başlangıç noktası, ilk kez görüntülendi.

Geçtiğimiz hafta Soçi’de Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan Soçi mutabakatında çatışmazlık bölgesi oluşturulmasına karar verilmişti.

İHA'LAR GÖRÜNTÜLEDİ

Oluşturulması planlanan çatışmazlık alanının başlangıç noktası ilk kez İHA kameraları tarafından görüntülendi. Halep’in batısından başlayacak olan çatışmazlık bölgesinde şu anda rejim güçleri ve muhalif güçler arasında sadece 1,5 kilometrelik bir mesafe bulunuyor. Türkiye’nin Astana sürecinde alınan karar doğrultusunda kurduğu 12 gözlem noktasından biri de bu noktada bulunuyor.

Gözlem noktasında dalgalanan Türk bayrağı da görüntülendi. İlk kez görüntülenen ve etrafı beton bariyerlerle çevrili olan üstte birçok zırhlı araç ve çok sayıda asker görev yapıyor. Muhalif güçler ve rejim arasındaki bir noktada bulunan üs, bölgede büyük önem arz ediyor.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 13:17
  1. halep türk gözlem üssü

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