İsmet Badem öldü mü? İsmet Badem kimdir? |Eski basketbolcu İsmet Badem neden öldü?  

Basketbolun dünyasının önemli isimlerinden birin olan İsmet Badem trafik kazasında hayatını kaybetti. İsmet Badem kimdir?

Eski basketbolcu, yorumcu ve basketbol yazarı İsmet Badem Çanakkale'nin Çan ilçesinde trafik kazası geçirdi ve kurtarılamadı. İsmet Badem'in oğlu Burçin Badem Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babam İsmet Badem'i yaklaşık 1 saat önce kaybettik. Şu anda Çanakkale'ye gidiyorum. Ayrıntılı bilgilendirme yapacağız." dedi.

İSMET BADEM KİMDİR?

1972-73 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde oynamaya hak kazanan ilk Karadeniz takımı olan Samsunspor'da yıldızı parlayan Badem, Fenerbahçe (1976-77) ve Beşiktaş formaları da giydi. Aktif basketbol yaşantısını noktaladıktan sonra bir süre Afrika'da, Mozambik'te yaşadı. Türk basketbolunun Avrupa sahalarında başarılar kazanmaya başladığı 1993 yılından itibaren televizyonlardan naklen yayınlanan basketbol maçlarında Murat Murathanoğlu'nun sunduğu basketbol maçlarındaki yorumlarıyla ün kazandı. Fanatik Gazetesi'nde spor yazarlığı yapmış olan İsmet Badem, 2001 yılında Ben İsmet Badem isminde bir kitap çıkarmıştır