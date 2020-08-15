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Türk basınında ilk kez yeniakit.com.tr "Ülke Gündemi"nde! FETÖ’nün Kırgızistan yapılanmasını bomba bilgilerle deşifre ediyoruz

Türk basınında ilk kez sadece ama sadece yeniakit.com.tr’den izleyebileceğiniz FETÖ’nün Kırgızistan gerçeğini sizler için gündeme taşıyoruz. Mehmet Özmen’in yeniakit.com.tr’de hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’nde bu hafta FETÖ’nün Kırgızistan yapılanması deşifre edilecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 20:13:00 - 2020-08-15 20:31:43
Türk basınında ilk kez yeniakit.com.tr "Ülke Gündemi"nde! FETÖ’nün Kırgızistan yapılanmasını bomba bilgilerle deşifre ediyoruz

 Mehmet Özmen  yeniakit.com.tr 

Türkiye’nin her fırsatta uyarılarda bulunduğu Kırgızistan’da FETÖ, ülkeyi yönetecek boyuta mı geldi? FETÖ’nün Kırgızistan’da attığı adım Türkiye’yi çok fena kızdıracağa benziyor…Mehmet Özmen’in yeniakit.com.tr’de hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’nde bu hafta FETÖ’nün Kırgızistan yapılanması deşifre edilecek.

FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasına yönelik bir süredir gündeme bomba gibi düşen yayınlarıyla dikkat çeken ‘Ülke Gündemi’ bugün (Cumartesi günü) saat 21:00’da yeniakit.com.tr’de…Mehmet Özmen soracak, FETÖ’nün Kırgızistan yapılanmasını çok iyi bilen Avukat Serhat Pak canlı yayında yanıtlayacak.

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ni sakın kaçırmayın…

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