Türk bahçeleri Pekin’de

Türk bahçecilik kültürünün seçkin örnekleri EXPO 2019 Pekin’de ziyarete açıldı.

Türk standının açılışını Pekin Büyükelçisi Emin Önen gerçekleştirdi. “Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa” teması ile düzenlenen EXPO 2019’a Türkiye, 7 coğrafi bölgenin tanıtıldığı 2 bin 400 metrekare büyüklüğünde bir alan ile katılıyor. Alanda Türk kültürüne özgü Hasbahçelerin yanı sıra, Pamukkale travertenleri, Galata Kulesi ve Peri Bacaları gibi doğal ve tarihi öğelerin minyatürleri de sergileniyor. Türkiye’nin organizasyon kapsamında 1 Temmuz’da ’Milli Gün’ düzenlemesi de planlanıyor.

Organizasyona 100’ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluş iştirak ederken, sergi alanlarını 16 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye’nin en büyük katılımcı ülkeler arasında yer aldığı EXPO 2019’un kapıları 7 Ekim’e kadar açık olacak.