Nazi yanlısı Alman polislerinden Türk avukat ve ailesine tehdit!

Almanya’da Naziler tarafından öldürülen Türklerin davasına bakan Türk avukatı tehdit edenlerin Frankfurt’ta görevli 5 polis olduğu ortaya çıktı. Avukat Seda Başay Yıldız, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü tarafından öldürülen 8’i Türk’ten biri olan Enver Şimşek’in ailesinin avukatlığını yapıyordu. Dava sürecinde bir çok tehdit ve ırkçı saldırıya hedef olan Yıldız’a, Ağustos ayında da faksla bir tehdit mesajı gönderildi.

Soruşturma başlatıldı

Yeni Şafak'ın haberine göre 2 yaşındaki kızına yönelik tehditlerin yer aldığı mesajda ancak bir kamu görevlisinin ulaşabileceği kimlik bilgilerinin yer almasından şüphelenen Yıldız, suç duyurusunda bulundu. Yapılan incelemede Yıldız’ın kimlik bilgilerinin resmi bir gerekçe olmaksızın Frankfurt polisi tarafından sorgulandığı belirlerdi. Bunun üzerine derinleşen soruşturmada 1’i kadın 5 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı. Kendisine yollanan tehdit mesajını paylaşarak süreç hakkında bilgi veren Yıldız şunları kaydetti:

Hiç haberdar edilmedim

“Baktığım davalar nedeniyle senelerdir aşırı sağ kesimden tehditler alıyordum. Ağustos ayında aldığım tehditte kızımın ismini, doğum tarihini ve benim özel ikamet ettiğim adresimi bile yazmışlar. Bu hassas bilgiler ancak bir devlet kurumundan elde edilebilirdi. O nedenle arkasının aranmasını istedim ve suç duyurusunda bulundum. Fakat sonra süreç hakkında hiçbir gelişmeden haberdar edilmedim. ”

Güvende değiliz

“Davama bakan polis memurunu arıyordum ancak adeta beni başından savıyordu. Bu hafta başında Frankfurt polisine Neo-nazi operasyonları yapıldı. Bir gazeteci bana neden bu Neo-Nazi polisleri aradığımı sordu. Ben de soruşturmadan böyle haberdar oldum. Sonradan bana gönderilen tehditteki bilgilerin Frankfurt Polis karakolunun bilgisayarından alındığı ortaya çıktı. Kızım ve ben güvende miyiz bilmiyorum. Endişeliyim.”

Üstünü kapatmak istediler

Alman makamlarının olayların üstünü kapatmak istediğini söyleyen Yıldız, “Türk kökenli bir avukat ve iki yaşındaki çocuğunu ölümle tehdit edenin bir Alman polisi olduğunun bilinmesini istemediler. Bunun ortaya çıkmasını istemediler” diye konuşarak davanın sürecinin şeffaf olması gerektiğini söyledi.