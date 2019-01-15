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Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından onarılan ve donatılan ilkokul hizmete açıldı

15 Ocak 2019 Salı 20:48
Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

GLOGOVAÇ (AA) - Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Türk askerinin onarım ve donatımını üstlendiği bir ilkokulu hizmete açtı.

Ülkenin orta kesimlerindeki Glogovaç şehrinde buluna Jusuf Gervella İlkokulu törenle açıldı.

Törende konuşan Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Cem Sinan Barım, kendileri için çok anlamlı ve onurlu olan bu projeyi gerçekleştirmekten gurur duyduklarını ifade etti.

Türk askerinin 1999'dan beri dost ve kardeş ülke Kosova'da bulunmaktan ve hizmet etmekten onur duyduğunu kaydeden Barım, "O zamandan bu yana birçok güzel şeye imza attık. Her geçen gün de katkılarımızı, dostluğumuzu pekiştirecek adımları daha çok atmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamdaki çabalarımızı yakın zamanda eğitim odaklı yapmaya çalıştık, çünkü çocuklarımızın iyi koşullarda eğitim görmesinin gelecekteki başarılarını da etkileyeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Glogovaç Belediye Başkan Yardımcısı Gani Sylaj da Türk Temsil Heyeti Başkanlığına teşekkür etti.

Türk askerinin 2 ay önce başladığı onarım ve donatım çalışmalarından önce okulun durumunun son derece kötü olduğunu belirten Sylaj, şükran duygularını ifade etti.

Türkiye'nin yaklaşık 20 yıl önce zor durumda olan Kosova halkına yardım ettiğini hatırlatan Sylaj, Türkiye'nin Kosova'yı ilk tanıyan ülkeler arasında olduğunu vurguladı.

Sylaj, projeyle Türkiye ve Temsil Heyeti Başkanlığıyla olan iyi ilişkilere doğru bir adım daha attıklarını sözlerine ekledi.

Jusuf Gervalla Okulunun Müdürü Fehmi Krasniqi ise Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Temsil Heyeti Başkanlığına teşekkürlerini sunarak, okulun artık 21'inci yüzyıla yakışan dersliklere sahip olduğunu vurguladı.

Katılımcılar törenin ardından onarılan sınıfları gezdi, öğrencilerin hazırladığı programı izledi.

Türk Temsil Heyet Başkanlığı, sivil asker iş birliği projelerinden olan çalışmalar kapsamında yaklaşık 280 öğrencinin bulunduğu okulun iç kısmının onarımı, sınıfların boyanmasını, pencerelerinin onarımı yapmıştı. Heyet ayrıca 8. sınıflara 140 yeni sıra sağlamış, her sınıfı dolap ve perdelerle donatmış, projektör, dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar almıştı. Ayrıca okulun spor salonu ve okul öncesi eğitim sınıfı da onarılmıştı.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 20:48
  1. Cem Sinan Barım
  2. Glogovaç
  3. KFOR
  4. Kosova
  5. Türk askeri
  6. Türk Temsil Heyeti Başkanlığı
  7. türkiye

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