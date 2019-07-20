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"Türk askeri Kıbrıs'ta kurtarıcıydı"

Erzurumlu Kıbrıs gazisi Fehmi Işık:- "Türk askeri Kıbrıs'ta kurtarıcıydı. Orada Türk topluluğu bizlere çok iyi davrandı, bizleri kurtarıcı olarak gördü. Kıbrıs'ta yaşayan insanları kurtardık"

20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:29
"Türk askeri Kıbrıs'ta kurtarıcıydı"

ERZURUM (AA) - Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan Erzurumlu Fehmi Işık, "Türk askeri Kıbrıs'ta kurtarıcıydı. Orada Türk topluluğu bizlere çok iyi davrandı, bizleri kurtarıcı olarak gördü. Kıbrıs'ta yaşayan insanları kurtardık." dedi.

Kayseri Hava İndirme Tugayından paraşütçü komando olarak harekata katılan 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 45 yıl önce gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Işık, 1 Mart 1974'te Eğirdir Dağ Komando Talimgahında acemi birliğini yaptığını, komando ve paraşüt eğitiminin ardından çavuş unvanıyla usta birliği için 1 Temmuz 1974'te Kayseri Hava İndirme Tugayı'na katıldığını söyledi.

19 Temmuz 1974'te tugay poligonunda atış eğitimi aldığı esnada askeri aracın geldiğini ve bölük komutanı ile bir süre görüştüğünü anlatan Işık, "Görüşmenin ardından komutan 'toplanın' komutu verdi, arabalara binildi. Kayseri'den geçmekteyken halk balkonlarda, caddelerde bizi karşıladı ve 'sizinle gurur duyuyoruz' gibi güzel sözler sarf etti. Biz o an bir şey anlamadık. Birliğe girdiğimizde toplandık, komutan Kıbrıs'a çıkarma emri verdi." ifadelerini kullandı.

Işık, komutanın "Sabah saatlerinde Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatacağız." diyerek kendilerine tebligatta bulunduğunu söyledi.

Sabaha karşı Kıbrıs'a hareket ettiğini aktaran Işık, şunları dile getirdi:

"Kıbrıs'a ulaştığımızda uçaktan atlayıp yere inildi. Yere indikten sonra etrafıma baktım sadece ben varım. Bir süre sonra bölük olarak toplanıldı. Toplandığımız yerden Rumlarca baskın yapılan Türk köyüne doğru ilerledik. O köyün tarafımızca geri alınması emredildi. Bir süre çatışmanın ardından köy alındı. Köye girdikten sonra çok kötü olaylar gördük. Oradaki insanlara işkenceler yapılmış, insanlar öldürülmüş ve kafaları koparılmış cesetler vardı. Orayı teslim aldıktan sonra yeni bölük komutanı bizi topladı. Sonra Beşparmak Dağları'na çıkıldı."

Işık, ağır şartlara rağmen savaştıklarını ve zor günlerin yaşandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Türk askeri Kıbrıs'ta kurtarıcıydı. Orada Türk topluluğu bizlere çok iyi davrandı, bizleri kurtarıcı olarak gördü. Kıbrıs'ta yaşayan insanları kurtardık. O ülkeyi, o Kıbrıs'ı Türk topraklarına kattık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yarattık. Kıbrıs'taki anlarımız bazen rüyalarıma geliyor. Savaşı rüyamda gördüğümde psikolojim bozuluyor."

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:29
  1. Erzurumlu Kıbrıs gazisi Fehmi Işık
  2. Kıbrıs Barış Harekatı

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