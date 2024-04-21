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Aktüel Türk askeri heyet Yunanistan'da: Milli Savunma Bakanlığı ziyaret edildi diyerek paylaşım yaptı
Aktüel

Türk askeri heyet Yunanistan'da: Milli Savunma Bakanlığı ziyaret edildi diyerek paylaşım yaptı

Yeniakit Publisher
2024-04-21 16:37:00 - 2024-04-21 16:39:28
Türk askeri heyet Yunanistan'da: Milli Savunma Bakanlığı ziyaret edildi diyerek paylaşım yaptı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül ve beraberindeki askeri heyet, Yunanistan 31. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül ve beraberindeki askeri heyet, Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler kapsamında 18-19 Nisan 2024 tarihlerinde Ferecik'teki Yunanistan 31'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yapılan paylaşımda,

, "Türkiye-Yunanistan Arasında Güven Artırıcı Önlemler kapsamında; 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül ve beraberindeki askeri heyet ile Türkiye'nin Atina Askeri Ataşesi Topçu Albay Ali Aktemur, 18-19 Nisan 2024 tarihlerinde Yunanistan 31'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını (Ferecik) ziyaret etti" denildi.

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