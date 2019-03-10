Katil Esed İdlib’i vurmaya devam ediyor!

Türk askeri tarafından İdlib'de başlatılan devriye faaliyetinin, katil Esed rejiminin buradaki sivillere yönelik tacizlerini durdurması bekleniyor ancak İran destekli rejim, kent güneyindeki saldırılarına devam ediyor. Varılan ateşkes anlaşmalarına rağmen havan ve topçu füzeleriyle bölgeyi aralıklarla bombalayan Şam ordusu, yılbaşından bu yana çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 111 sivilin ölümüne, 335'ten fazlasının da yaralanmasına yol açtı. İdlib'de trajik anlara neden olan bombardıman Türkiye'nin devriye faaliyeti başlamasına rağmen ısrarla sürdürülüyor.

Hulusi Akar uyarmıştı

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, dün sabah saatlerinden itibaren İdlib'in Han Şeyhun, Serakib ilçelerine, Maarşurin, Naciyye, Tel Mennis ve Der Şarki köylerine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçelerine topçu saldırıları gerçekleştirdi. İdlib'in güneydoğusundaki sivil yerleşimler yoğun şekilde bombardımana maruz kalırken, Gab Ovası'ndaki Haviz köyüne de onlarca top mermisi düştü. Saldırılara maruz kalan bölgelerdeki evlerin çoğunun boş olması nedeniyle ölü veya yaralı olmadığı kaydedildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tacizleri durdurmaları yönünde Esed rejimini önceki gün net bir dille uyarmış ve Rusya'dan devreye girmesini istemişti.

Rusya devreye girsin

Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen Esed, saldırıları sürdürüyor. Astana anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti. Rejim güçleri ise şubat ayının başından bu yana İdlib'e yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Düşen bombalar nedeniyle son birkaç ayda 8 binden fazla aile Türkiye sınırındaki kamplara göçtü. Türkiye ile Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi korumak için imzalanan mutabakattan bu yana ise 25 binden fazla aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

(Yeni Şafak)