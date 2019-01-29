Türk askeri 24 saat teyakkuzda! Yunanlılar Kardak'a yaklaşamadılar Kardak Kayalıkları'na her yıl çelenk atmak için gelen Yunan yetkililer, bu yıl kayalıklara bile yaklaşamadı.

Her yıl 28-30 Ocak arasında Bodrum’a 3,5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na çelenk bırakmaya gelen Yunan askerleri bu yıl Kardak Kayalıkları'na gelemedi. 3 savaş gemisi, 1 sahil güvenlik botu Kardak Kayalıkları'nı 24 saat izlemeye aldı. Muğla'nın Bodrum ilçesine 3,5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na her yıl çelenk atmak için gelen Yunan yetkililer, bu yıl kayalıklara bile yaklaşamadı. Kardak Krizi'nin 23. yıldönümü nedeniyle 3 savaş gemisi, 1 sahil güvenlik botu bölgede kuş uçurtturmuyor. Yunan Sahil Güvenlik botları bölgeye uğramadı Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi'ne yaklaşık 3,5 mil uzağında olan Kardak Kayalıkları'nda Türk askerleri geniş güvenlik önlemleri aldı. 3 savaş gemisi, 1 sahil güvenlik botu Kardak Kayalıkları'nın etrafında devriye atmaya bugün de devam etti. Yunan Sahil Güvenlik botları ise bölgeye hiç uğramadı. 24 saat izleniyor Öte yandan Kardak Kayalıkları'na 2 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na yapılan gözetleme kulesinde 24 saat Kardak Kayalıkları'nı izlemeye devam ediyor.

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