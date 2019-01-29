0553 313 94 23

Türk askeri 24 saat teyakkuzda! Yunanlılar Kardak'a yaklaşamadılar

Kardak Kayalıkları'na her yıl çelenk atmak için gelen Yunan yetkililer, bu yıl kayalıklara bile yaklaşamadı.

29 Ocak 2019 Salı 15:56
Türk askeri 24 saat teyakkuzda! Yunanlılar Kardak'a yaklaşamadılar

Her yıl 28-30 Ocak arasında Bodrum’a 3,5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na çelenk bırakmaya gelen Yunan askerleri bu yıl Kardak Kayalıkları'na gelemedi. 3 savaş gemisi, 1 sahil güvenlik botu Kardak Kayalıkları'nı 24 saat izlemeye aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine 3,5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na her yıl çelenk atmak için gelen Yunan yetkililer, bu yıl kayalıklara bile yaklaşamadı. Kardak Krizi'nin 23. yıldönümü nedeniyle 3 savaş gemisi, 1 sahil güvenlik botu bölgede kuş uçurtturmuyor.

Yunan Sahil Güvenlik botları bölgeye uğramadı

Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi'ne yaklaşık 3,5 mil uzağında olan Kardak Kayalıkları'nda Türk askerleri geniş güvenlik önlemleri aldı. 3 savaş gemisi, 1 sahil güvenlik botu Kardak Kayalıkları'nın etrafında devriye atmaya bugün de devam etti. Yunan Sahil Güvenlik botları ise bölgeye hiç uğramadı.

24 saat izleniyor

Öte yandan Kardak Kayalıkları'na 2 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na yapılan gözetleme kulesinde 24 saat Kardak Kayalıkları'nı izlemeye devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 15:56
  1. Muğla
  2. Bodrum
  3. Kardak Kayalıkları
  4. Yunan askerleri
  5. Kardak Krizi
  6. Türk askerleri
  7. sahil güvenlik botu
  8. Yunan Sahil Güvenlik
  9. Çavuş Adası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İbrahim Tatlıses patladı: Annem öldü pavyona mı gittim
    1. İbrahim Tatlıses patladı: Annem öldü..
    2. Ukrayna'dan AB'ye üyelik başvurusu
    3. Melih Gökçek'ten müthiş benzetme!..
    4. CHP tescilli ittifakı inkar etti
    5. Esed Rejimi katliam yaptı! Çok sayıda..
    6. Kirli pazarlık deşifre oldu!..
    7. CHP'nin kalesinde kriz büyüyor! Mevcut..
    8. Martin Skrtel'in cezası belli oldu
    9. Türk askeri 24 saat teyakkuzda!..
    10. Terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken..
    11. AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri..
    12. Macron'dan Sisi'ye "milyar avroluk"..
    13. Fırtına uyarısı geldi!
    14. Martin Skrtel ne kadar maç cezası aldı?
    15. Ege ve Akdeniz'de yağış, Hatay için..
    16. Guaido'dan Maduro'ya tehdit!
    17. AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri..
    18. İranlı vekillerden Petrol Bakanı'na..
    19. Türkiye Çin'e satıyor, Çin de dünyaya!
    20. "Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz"
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı