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Türk asıllı girişimciAvrupa'ya "Böcek" yediriyor!

Türk asıllı girişimci Barış Özel'in de kurucuları arasında bulunduğu bir şirket, Almanya'daki süpermarketlerde böcek burger satmaya başladı.

22 Nisan 2018 Pazar 15:58
Türk asıllı girişimciAvrupa'ya "Böcek" yediriyor!

Almanya'nın batısındaki Aachen kentinde süper marketlere gidenler, artık ilginç bir ürünle karşı karşıya. Bufallo kurtlarından yapılan hamburgerler; marul, soğan ve domatesle servis ediliyor.

HOLLANDA VE BELÇİKA'DA DA SATIYOR

Hollanda ve Bekçika'nın ardından Almanya'da da satışa başlayan Bugfoundation isimli şirketin kurucuları Türk asıllı Barış Özel ve Alman Max Kramer.

Özel, Uzakdoğu'dan ilham aldıklarını belirterek "İşimiz çok basit. İyi gözüken ve böcek göstermeyen estetik bir ürün yaratmalısınız" dedi.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 15:58
  1. Avrupa
  2. Almanya
  3. Hollanda

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