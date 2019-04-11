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"Türk Armatörlerinin Buharlı Gemileri" sergisi açıldı

Haslet Soyöz'ün 19 yağlı boya resminin yer aldığı sergi, Rahmi M. Koç Müzesi'nde nisan ayı boyunca görülebilecek

11 Nisan 2019 Perşembe 20:09
"Türk Armatörlerinin Buharlı Gemileri" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Sanat hayatında 40 yılı geride bırakan karikatürist, ressam Haslet Soyöz'ün "Türk Armatörlerinin Buharlı Gemileri" isimli sergisi ziyarete açıldı.

Rahmi M. Koç Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Soyöz, hurdaya giden veya ilk jenerasyon armatörlerin vefatıyla el değiştiren buharlı gemileri konu edinen serginin temasının Rahmi Koç'un önerisiyle oluştuğunu aktardı.

Soyöz, iki yıllık çalışmasının ürünü olan eserlerine yer verdiği serginin beşinci sergisi olduğunun altını çizdi.

Serginin iki yönlü ele alınabileceğine işaret eden Soyöz, "Birincisi gemilerin estetiği, ikincisi ise tarihimiz. Buharlı gemi deyince bacalı, uzun, palangalı çok güzel bir görüntü ortaya koyan, her biri estetik gemileri görüyoruz. Tarihe gelince, bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin denizcilik tarihine bir dönem damga vurmuş gemiler. Denizcilik tarihiyle ilgili araştırma yapan insan için bunlar materyal olabilecek objeler." diye konuştu.

Haslet Soyöz, "Ne yapacağım" düşüncesinin kendisindeki karşılığının "deniz" olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Asıl mesleğim karikatüristlik. Gazeteci kimliğim de var. Bu kimliğin getirdiği bir belgesel yönüm de var. Bir olayı resimle, karikatürle anlatan bir sanatçıyım. Bu resimleri açabileceğim en güzel ortam Rahmi Koç Müzesi'ydi. Rahmi Bey'e bir mektupla bu isteğimi ilettim. Çok hoşuna gitti. Rahmi Koç Müzesi ile birlikte anılmaya başladı daha sonra. Ziyaretçilerimize bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Eğer bu konuyu, deniz ve denizciliğimizi merak ediyorlarsa araştırma yapıp okusunlar. Nereden nereye geldik görsünler. 50-60 gemiyle başlayıp bin 500 filoya ulaşan bir gücümüz var ama başlarken şehitler vererek, gemiler kaybederek bu noktaya gelmişiz."

Türkiye tarihinin yeterince bilinmediğine dikkati çeken sanatçı, "Tarihimizle sanatımızı bir tutarsak ortaya güzel bir şeyler çıkarabiliriz. Benim ilk sergim 'Cennetin Gemileri' sergisiydi. O sergide Birinci Dünya Savaşı'na, Kurtuluş Savaşı'na katılan kahraman gemileriyle cumhuriyet yıllarının ilk gemileri vardı. Onlar da tarihimizin bir parçası. Çok güzel, şaşırtıcı hikayeleri var her birinin. Benim arzum tarihi sanatla birleştirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı, ilk fırça vuruşunda güzel olacak resmin kendisini hissettirdiğini vurgulayarak, buna örnek olarak sergideki "K. Sadıkoğlu" adlı eseri gösterdi.

Nisan ayı boyunca açık olan sergide, sanatçının 19 yağlı boya eseri görülebilecek.

Rahmi M. Koç Müzesi, daha önce de Soyöz'ün "Cennetin Gemileri", "Delkos'tan Karaburun'a", "Vesait-i Havaiye, Berriye, Bahriye" ve "Fenerler" isimli sergilerine ev sahipliği yapmıştı.


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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 20:09
  1. buharlı gemi
  2. Haslet Soyöz
  3. müze
  4. Rahmi Koç Müzesi

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