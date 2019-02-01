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Türk Arama Kurtarma teşkilatı denizlerde hayat kurtarıyor

Antalya Körfezi'nde hızı saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgar ve oluşan hortumlar ile dev dalgalar, arama kurtarma ekiplerinin önemini bir kez daha ortaya koydu- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve arama kurtarma ekipleri, Türk arama kurtarma sahası içindeki denizlerde yaşanan her türlü tehlikede denizcilerin yardımına koşmak için göreve hazır- Karadeniz, Ege ve Akdeniz'deki tüm denizciler, yardıma ihtiyaç duyduklarında Türk Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine ulaşabiliyor

01 Şubat 2019 Cuma 15:50
Türk Arama Kurtarma teşkilatı denizlerde hayat kurtarıyor

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve arama kurtarma ekipleri, Türk arama kurtarma sahası içerisindeki denizlerde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor.

Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan doğa olayları, önceki yıllarda görülmeyen afet boyutundaki fırtınalarla hortumlar denizcilerin hayatlarını tehlikeye atıyor.

Geçen ay Antalya Körfezi'nde hızı saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgar ve oluşan hortumlar ile dev dalgalar can kaybı ve büyük hasara yol açtı.

Limanlarda olmasına rağmen birçok gemi hasara uğrarken, açıkta bulunan gemiler ise yardım talebinde bulundu. ​

Yetkililerden alınan bilgiye göre, denizde meydana gelen olaylar, karadakilere göre daha tehlikeli olurken kurtarma faaliyetlerinin de çok planlı ve etkili gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Hatanın telafisinin olmadığı ve zamana karşı yarışıldığı bu durumlarda, kazazedelerin sağlıklı bir şekilde kurtarılması hayati önem taşıyor.

Bu tür durumlarda ​arama kurtarma faaliyetleri, Türk arama kurtarma sahası içerisinde gerektiğinde TSK unsurlarının da katılımıyla, sivil ve askeri unsurlardan oluşan ekipler tarafından 7 gün 24 saat esasına göre yürütülüyor.

Karadeniz, Ege ve Akdeniz'deki tüm denizcilerin denizde yaşayacakları her türlü tehlikeli durumda Türk Arama Kurtarma teşkilatlarında yer alan tüm kurumlar ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yardıma koşuyor.

Denizde yardıma ihtiyacı olanlar, Türk Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine [email protected] web adresinden ya da 312 231 91 05 numaralı telefondan ulaştıklarında gerekli yardımı hızlı şekilde alabiliyor.


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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 15:50
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