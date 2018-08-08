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Kazım Sağlam: Türk - Amerikan ilişkileri eskisi gibi olmayacak

Yeniakit.com.tr’nin sorularını cevaplayan Medeniyet Vakfı Başkan Yardımcısı Kazım Sağlam, son dönemdeki Türk – Amerikan ilişkilerinin geldiği noktayı değerlendirdi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:41

Türk -amerikan ilişkileri 90’dan sonra bozulduğuna dikkat çeken Medeniyet Vakfı Başkan Yardımcısı Kazım Sağlam, Türkiye’nin Amerika’ya Amerika’nın da Türkiye’ye eskisi kadar ihtiyacının kalmadığını söyledi. Bundan dolayı NATO ve Amerika’nın konsep değiştirdiğini belirten Sağlam “Yeni konsepte Türkiye ile Amerika karşı karşıya geldi” dedi.

ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

ABD’nin Afganistan’a müdahalesine Türkiye’nin dahil olmamasının ABD’yi rahatsız ettiğini belirten Sağlam, Türkiye’nin devlet olma yolunda kararlı duruşunun tezahürü olarak Gezi ve 15 Temmuz süreçlerinin yaşandığına dikkat çekti.

Sağlam, bundan sonra Türkiye’nin Batı ve ABD ile eskisi gibi olamayacağını söyledi.

TÜRKİYE İRAN'IN YANINDA YER ALMALI

Türkiye’nin İran ve Türkiye’ye yönelik yaptırımlarına da değinen Sağlam, Amerika’nın hiç bir zaman İran’ın yok olmasını istemediğini belirterek İran’ın Şii nüfusundan dolayı İslam coğrafyasının karıştırılması için kullanışlı bir aktör olduğu aktardı.  Amerika’nın İran sopasını göstererek bazı İslam ülkelerini yanına çektiğini ifade eden Sağlam, her ne olursa olsun Türkiye’nin İran’ın yanında yer alması gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:41
  1. Türkiye
  2. iran
  3. ABD
  4. Kazım Sağlam
  5. Medeniyet Vakfı

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