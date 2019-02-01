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Türk akademisyene Çekya'dan "Onur Doktorası"

01 Şubat 2019 Cuma 00:01
Türk akademisyene Çekya'dan "Onur Doktorası"

NEW YORK (AA) - ABD'de Connecticut Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde görev yapan Türk akademisyen Prof. Dr. Nejat Olgaç, Çekya'daki Çek Teknik Üniversitesi Bilimsel Konseyi tarafından "Onur Doktorası"na layık görüldü.

Connecticut Üniversitesinde uzun süredir görev yapan Prof. Dr. Olgaç, Çek Üniversitesi Bilimsel Konseyi tarafından her yıl seçkin kişilere verilen "Onur Doktorası" ödülünü aldı.

Bilim Konseyi, Olgaç'ın özellikle robotlar ve elektro-mekanik üretim makinalarının işlevlerinde modelleme ve dinamik kontrol sahalarındaki güçlü buluşlar ve gelişmelere sağladığı katkıdan dolayı bu ödüle layık buldu.

Olgaç, Çekya'nın başkenti Prag'da tarihi Bethlehem Chapel'de birçok bilim insanı, akademisyen ve bilim kuruluşu temsilcilerinin katıldığı törenle ödülünü aldı.

Ödül törenine Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı da katıldı.


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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 00:01
  1. Çekya
  2. Nejat Olgaç

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