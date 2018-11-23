THY- Banjul
0553 313 94 23

Türk akademisyene ABD'den onur

Özyeğin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Uysal, "Fellow" derecesi ile onurlandırıldı

23 Kasım 2018 Cuma 10:14
Türk akademisyene ABD'den onur

İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Uysal, başarılı çalışmalarından dolayı The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) tarafından, en üst düzey üyelik anlamına gelen "Fellow" unvanına layık görüldü.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Uysal, merkezi New York’ta bulunan, 160 ülkede 425 bini aşkın üyesi ile elektrik ve elektronik mühendisliği alanında faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen uluslararası organizasyon IEEE tarafından "Fellow" derecesi ile onurlandırıldı.

IEEE Fellow derecesi, IEEE'nin ilgi alanındaki konularda dünya çapında, çığır açıcı ve yaygın etkisi en üst derecede olan çalışmalara imza atmış önemli araştırmacılara, yalnızca bu dereceyi almış üyelerin önerisi ve referanslarıyla ve IEEE Yönetim Kurulu'nun onayı ile veriliyor. IEEE Fellow derecesi IEEE'deki en yüksek üyelik düzeyi olup, hem prestijli bir onur hem de önemli bir kariyer başarısı olarak kabul görüyor.

Prof. Dr. Uysal, haberleşme kuramı ve kablosuz haberleşme alanlarında çalışma ve araştırmalara imza atıyor. Bu alanlarda yaptığı 300'den fazla uluslararası dergi ve konferans yayını ve bu yayınlara aldığı 9 bin 500’den fazla atıf bulunuyor.

Halen IEEE Türkiye Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Uysal, aralarında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü, Kanada Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırma Kurumu (Natural Sciences and Engineering Research Council - NSERC) Teşvik Ödülü, Waterloo Üniversitesi Araştırma Mükemmeliyet Ödülü, Özyeğin Üniversitesi En İyi Araştırmacı Ödülü ve National Instruments Mühendislik Etki Ödülü’nün de bulunduğu çeşitli ödüllere sahip.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 10:14
  1. Özyeğin Üniversitesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ergenekoncular ile FETÖ’cüler birlikte yargılansın!
    1. Ergenekoncular ile FETÖ’cüler birlikte..
    2. Avrupa otomotiv pazarı 10 ayda yüzde..
    3. General Mobile MÜSİAD EXPO’da
    4. Çavuşoğlu'ndan Muhammed bin Selman..
    5. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suudi)..
    6. Yemen'de askeri kontrol noktasına..
    7. Ankaragücü-Beşiktaş maçı nerede saat..
    8. İşte savunma sanayiinin gurur kaynakları
    9. SOCAR, 9 akaryakıt istasyonuyla..
    10. Van'da 5 kişilik araçtan çıkan..
    11. Analistlerden yeni dolar tahmini!
    12. FETÖ'den tutuklanan kişiye örgütü öven..
    13. Türk akademisyene ABD'den onur
    14. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    15. Diyarbakır merkezli 16 ilde FETÖ/PDY..
    16. Yerli İHA Milli motorla uçmaya hazır
    17. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    18. Liverpool'da Mane'nin sözleşmesi..
    19. ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda...
    20. Asya borsaları
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'