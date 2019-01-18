İran medyası ve PKK'dan komedi! Türk ajan diye Polat Alemdar'ı paylaştılar
ABD'nin çekilme kararının ardından Münbiç'te yaşanan saldırıyı Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalışan terör örgütü YPG/PKK akıl dışı iddialarda bulunurken, İran medyası da bu komediye çanak tutuyor. Son olarak İran devlet televizyonu Press TV, teröristlerin Türk ajan diye tanıttıkları 'Polat Alemdar' rolüyle ünlenen Necati Şaşmaz'ı saldırının faili olarak gösterdi.18 Ocak 2019 Cuma 16:29
Terör örgütü YPG'nin işgal ettiği Münbiç'te ABD askerlerinin geçişi sırasında bir restoranda patlama meydana gelmiş ve yaşanan olay Türkiye'nin üzerine yıkılmaya çalışılmıştı.
İran medyası komediye çanak tuttu
Gelinen noktada kara progpaganda yaymaya çalışan terörist unsurlar Kurtlar Vadisi dizisinin karakteri Polat Alemdar'ı saldırının faili olarak göstermeye çabalıyor. Bu komik tabloya da çanak tutan İran devlet yayın organı olan Press TV iddiaları gerçekmişçesine haberleştirdi.
Polat Alemdar'ı saldırının faili olarak gösterdiler
Gelinen noktada kara progpaganda yaymaya çalışan terörist unsurlar Kurtlar Vadisi dizisinin karakteri Polat Alemdar'ı saldırının faili olarak göstermeye çabalıyor. Bu komik tabloya da çanak tutan İran devlet yayın organı olan Press TV iddiaları gerçekmişçesine haberleştirdi.
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