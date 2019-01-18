İran medyası ve PKK'dan komedi! Türk ajan diye Polat Alemdar'ı paylaştılar

Terör örgütü YPG'nin işgal ettiği Münbiç'te ABD askerlerinin geçişi sırasında bir restoranda patlama meydana gelmiş ve yaşanan olay Türkiye'nin üzerine yıkılmaya çalışılmıştı.

İran medyası komediye çanak tuttu

Gelinen noktada kara progpaganda yaymaya çalışan terörist unsurlar Kurtlar Vadisi dizisinin karakteri Polat Alemdar'ı saldırının faili olarak göstermeye çabalıyor. Bu komik tabloya da çanak tutan İran devlet yayın organı olan Press TV iddiaları gerçekmişçesine haberleştirdi.

Polat Alemdar'ı saldırının faili olarak gösterdiler

Gelinen noktada kara progpaganda yaymaya çalışan terörist unsurlar Kurtlar Vadisi dizisinin karakteri Polat Alemdar'ı saldırının faili olarak göstermeye çabalıyor. Bu komik tabloya da çanak tutan İran devlet yayın organı olan Press TV iddiaları gerçekmişçesine haberleştirdi.