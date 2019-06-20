Turizmin başkenti Antalya yangın sezonuna hazır

ANTALYA (AA) - Maviyle yeşilin bütünleştiği Antalya'da kentin doğal güzelliklerinin bozulmaması amacıyla 24 saat görev yapan orman bölge müdürlüğü ekipleri, 4 helikopter, 180 kara aracı ve 1500 kişi ile orman yangınlarıyla mücadele edecek.

Türk turizminin başkenti Antalya, doğal güzelliklerinin yanı sıra önemli bir orman potansiyeline de sahip. Kentin, yaklaşık 1 milyon 148 bin hektar ile yüz ölçümünün yüzde 56'sı ormanlık alanlardan oluşuyor. Bu ormanların yüze 70'i kızılçam ormanlarıyla kaplı.

Yemyeşil ormanların maviyle buluştuğu muhteşem koylarıyla dünyadaki birçok turizm kentinin önüne geçen Antalya'da, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kentin bu doğal güzelliklerinin alevlere teslim olmaması için 24 saat teyakkuz halinde bulunuyor.

Ekipler, yanan ormanlık alanların yeniden hayat bulması için fidan dikiminin yanı sıra karadan ve havadan tohumlama çalışması da yürütüyor.

Kentteki ormanlık alanlar ile daha önce büyük yangınlar nedeniyle kül olduktan sonra ekiplerin çalışması sonucu yeniden yeşillendirilen Manavgat Taşağıl bölgesi ile Adrasan-Olimpos'u havadan inceleyen Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangın sezonuna girdiklerini söyledi.

Yangınlara karşı karadaki 180 araçla kentin 118 farklı yerine konuşlandığını anlatan Dikici, 49 yangın gözetleme kulelerinin olduğunu belirtti. Antalya, Manavgat, Alanya ve Kumluca'da birer yangın söndürme helikopterlerinin konuşlu olduğunu dile getiren Dikici, "14 dozerimiz ve 1500 kişiden oluşan ekiplerimiz yangınla mücadele hazır bir şekilde bekliyor." dedi.

Antalyalıların ve tatilcilerin yaz aylarında yangınlara karşı duyarlı olması gerektiğine işaret eden Dikici, şöyle konuştu:

"Yangınların yüzde 95'i insan eliyle çıkıyor. İnsan eliyle olan yangınları ne kadar azaltırsak ormanlara verilecek zarar o kadar azalır. En küçük bir dikkatsizlik binlerce hektarlık alanın yanmasına neden oluyor. Ekinler biçildikten sonra anız yakılmamalı. Ormanlık alanlarda rastgele ateşli piknik yapmamak gerekiyor. İnsanoğlunun temiz hava soluması, temiz su içmesi için tek kaynak ormanlarımız. Yolda giderken lütfen sigaraları rastgele atmayalım. Geçen yıl sera tamiratı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle Antalya'da 100 hektar alan ormanlık alan yandı. Dumanı gören vatandaşlar zaman geçirmeden hemen bize ihbarda bulunmaları gerekiyor."

- Yanan alanlar yeniden yeşillendirildi

Manavgat Taşağıl bölgesinde 10 yıl önce çıkan ve bir hafta süren yangında yakaşık 16 bin hektarlık alanın yandığını hatırlatan Dikici, şunları kaydetti:

"Bu Türkiye'nin en büyük yangınlarından birisiydi. Yanan alanlar hem kanun gereği hem de teşkilatımızın prensipleri gereği tekrar kesildi ve alan boşaltıldı. Ekim ve dikim yoluyla alan ağaçlandırıldı. 10 yaşındaki ağaçlarımız artık insan boyunu geçti. Yanan orman alanlarının birilerini tahsis edildiği, turizm alanlarına ya da belli şahıslara verildiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmıyor. 16 bin hektarlık alan aynı bitki türü ile yeniden orman yapısına kavuşturuldu. Doğamız eskisinden daha güzel hale geldi. Orman Genel Müdürlüğü kanun gereği yanan alanları 1 yıl içinde ağaçlandırır ve devletimizin, milletimizin hizmetine sokar. Ağaçlar hayvanların zarar vereceği boyutu geçtiği için de bazı bölgelerde otlatmaya açtığımız alanlarda oldu. Yangından sonraki doğada oluşan hasarları tamamen giderdik."

Adrasan'da aynı uygulamayı yaptıklarını aktaran Dikici, "Burası turizm bölgesi olduğu için çok söylenti çıktı. Adrasan koyu ve Olimpos bölgesi tamamen ağaçlandırıldı. Henüz buradaki boyuta gelmedi ama orası da yeşillenmeye başladı. Adrasan turizm bölgesi olduğu için de orada yangın hafıza noktası oluşturduk. O bölgeyi gezmeye giden herkes yangın hafıza noktasını ziyaret ederek bölgedeki yangının boyutlarını fotoğraflarla görebilecekler." şeklinde konuştu.