0553 313 94 23

"Turizmi 81 vilayete yaymak istiyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "50 milyon olan turist hedefini 70 milyona getirdik. Bu sayıları başarabilmek için turizmi 81 vilayete yaymak istiyoruz"

27 Mart 2019 Çarşamba 14:34
"Turizmi 81 vilayete yaymak istiyoruz"

AYDIN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "50 milyon olan turist hedefini 70 milyona getirdik. Bu sayıları başarabilmek için turizmi 81 vilayete yaymak istiyoruz." dedi.

Aydın'ın Didim ilçesinde incelemelerde bulunan Ersoy, Cumhur İttifakı'nın Yeni Mahalle'deki seçim bürosu önünde vatandaşlara hitap etti.

Didim'in sayfiye kenti olarak kaldığını vurgulayan Ersoy, "Türkiye'de turizm hedeflerini çok ciddi şekilde yükselttik. 50 milyon olan turist hedefini 70 milyona getirdik. Bu sayıları başarabilmek için turizmi 81 vilayete yaymak istiyoruz." diye konuştu.

Bölgenin en eski turizm noktalarından biri olduğuna işaret eden Ersoy, Didim'in bundan sonraki geleceğiyle ilgili planlarını değiştirmenin gerekli olduğunu belirtti.

Didim ile ilgili hazırladıkları projelerin hepsinin netleştiğini ve yıl sonuna kadar açıklayacaklarını anımsatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Yatırım ihalelerine de çıkacağız. Öncelikli hedefimiz turizmi 12 aya yaymak. Ondan sonra nitelikli turistle birlikte 12 ay boyunca Didim'e gelen turistin merkeze inmesini sağlamak. Bizim derdimiz konaklama tesislerinde turisti hapsetmek değil. Turisti konaklama tesisinin dışına çıkarıp merkezde sizleri de kazandıracak şekilde bütün Didim halkının paydaşı olacak projeleri belediye başkanlarınızla birlikte geliştirmeyi hedefliyoruz. Mümin Başkanımın projelerini izledim. Onlara birkaç ilave de biz getireceğiz ve bunlarla çok rahat bir şekilde hem turizmi 12 aya kazandırmış olacağız hem de açıkçası şehre inmesini sağlayacağız."

Ersoy, Didim'e kültür sanat faaliyeti adına birçok yatırımın yapılması gerektiğini vurguladı.

Özellikle tarihi arkeolojik bölgelerin çevre düzenlemeleriyle ilgili çalışmalara dikkati çeken Ersoy, "En önemli şey şimdi tekrar Didim'i turizmin başkenti yapmak. Bölgenin potansiyeli var. Yatırımcı bulmakta sorun bulmayacağız. Sadece doğru program, planlama ve tanıtımla birlikte hızlı bir şekilde 2023'e kadar her yıl geliştirerek, bu yatırımları da gerçekleştirerek Didim'i tekrar turizmde yani 20 yıl önce gelmesi gereken yere hızlıca getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş da göreve geldiklerinde Didim'i cazibe merkezi haline getireceklerini dile getirdi.

Bakan Ersoy ve katılımcılar daha sonra Apollon Tapınağı'nı gezdi.

Programa, AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı ile Cumhur İttifakı'nın Didim Belediye Başkan Adayı Mümin Kamacı da katıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:34
  1. altyapı
  2. arkeoloji
  3. Deniz
  4. döviz
  5. kültür
  6. Merkez
  7. proje
  8. sayfiye
  9. Tarih
  10. turist
  11. Turizm
  12. yatırım
  13. yazlık
  14. yerelsecim2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ASTO’dan Mustafa Savaş’a destek
    1. ASTO’dan Mustafa Savaş’a destek
    2. Yıldırım: “Sanayi, üniversite, devlet,..
    3. Kamor Millet Bahçesi hizmete açıldı
    4. BDDK kararı sonrası kuyumcularda..
    5. GRAFİKLİ - Döviz kurlarının hassas..
    6. Almanya hükümeti sığınmacılara..
    7. Uysal, Kırcami’de imar planına bağlı..
    8. Gürpınar Devlet Hastanesi hizmete..
    9. 30 ülkeden metal ambalaj sektörü..
    10. Acıpayam'da deprem mi oldu son dakika..
    11. Kabin basıncı düşen Litvanya uçağı..
    12. Limon ağaçlı kütüphanede kütüphane..
    13. "Biz halkın avukatıyız ama ölçümüz..
    14. AFAD: "Denizli, Acıpayam’da 4,3..
    15. Antalya’da sazlık yangını
    16. Otopside fark edildi, apartman..
    17. Atakum’da çarşı cadde ve meydan açılışı
    18. EPAL palet havuzu bu yıl Türkiye’de de..
    19. NumanKurtulmuş’tan Cindoruk’a yanıt
    20. “Önce kendi halklarına, sonra bütün..
    21. Arkeopark Projesi Burhaniye’nin..
    22. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 4.3..
    23. "Teröre bulaşmış kim varsa, bu ülkede..
    24. Rektör Çomaklı: “Bölgesel kalkınmayı..
    25. “Antisemitist olmak Anti-amerikan..
    26. Denizli'de bir deprem daha!
    27. Bakırköy'deki alt geçide tır sıkıştı
    28. Kuşadası’nda 12 suçtan 7 yıl hapisle..
    29. ABD duyurdu: Ortaklığa devam ediyoruz
    30. Batman’da MYO Çocuk Gelişimi Programı..
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!