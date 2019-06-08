"Turizmi 81 il ve 12 aya yaymak istiyoruz"

KASTAMONU (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bizim en ana hedefimiz turizmi 81 ile ve 12 aya yaymak." dedi

Kentteki bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderlerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda konuşan Ersoy, Kastamonu'yla ilgili projeleri hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini söyledi.

Turizmi tüm yıla yaymak istediklerini vurgulayan Ersoy, "Bizim en ana hedefimiz turizmi 81 ile ve 12 aya yaymak. Kastamonu, çok şanslı ve potansiyeli olan bir şehir ama maalesef potansiyelini kullanma konusunda oldukça zayıf kalmış. Biz de bu eksiklikleri gidereceğiz." diye konuştu.

Ilgaz Dağı ile ilgili çalışmaları olacağını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Kış turizmi için Ilgaz Dağı'yla ilgili düzenlemelerimizi hayata geçireceğiz. Bu kışa yetiştirmeyi düşünüyoruz. Ilgaz Dağı, Yurdum Tepesi'yle ilgili yoğun çalışmamız var. Sosyal tesislerle ilgili bazı eksikliklerimiz var. Bakanlığımızın da desteğiyle eksiklikleri gidererek, bu kış faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin en önemli kanyonlarından biri Valla Kanyonu ile Pınarbaşı Ilıca Şelalesi'nin yolları var. İki tane yolumuz kaldı, onu da bu seneki kapsam dahiline alacağız. İnşallah hızlı bir şekilde Kastamonu'nun turizmde hak ettiği yere gelmesini sağlayacağız. Ziyaretçi sayısına baktığımızda 2018'de, 2017'ye göre 70 bin kişilik bir artış olmuş. Bu artışı sürdürmeyi düşünüyoruz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise AK Parti iktidarları döneminde Kastamonu'ya 15 milyar liralık yatırım yapıldığını, bunun 2.5 milyar liralık bölümünü kendi bakanlığının yaptığını söyledi.

Katı atık depolama tesisi ve atık su arıtma tesisi noktasında Kastamonu'nun ihtiyacı olduğunu anlatan Kurum, "Bu ihtiyaçlara ilişkin de, çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve hızlı bir şekilde Kastamonu'yu marka şehir haline getirecek o projeleri, belediye başkanlarımız ve milletvekillerimizle gerçekleştiriyoruz." dedi.

Yüksek Seçim Kurulunun yapılan haksızlık nedeniyle seçimleri iptal ettiğini kaydeden Kurum, "Gelinen süreçte yapılan haksızlıklara inşallah 23 Haziran akşamı milletimiz sandıkta gereken cevabı verecektir." diye konuştu.

Binali Yıldırım'ın her zaman projelerinin konuşulduğunu belirten Kurum, "Biz Ulaştırma Bakanlığı yapmış olduğu dönemde, Başbakanlık yapmış olduğu dönemde, yine Meclis Başkanlığı yapmış olduğu dönemde, Binali Başkanımızla, Başbakanımızla, Binali ağabeyimizle, hep projeleri, hep icraatları konuştuk, dedikodulara kulak asmadık. Vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak o tünelleri, yolları yapacak, projeleri gördük. Kendisinden o örnekleri aldık. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 23 Haziran’dan sonra diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul'da da Binali Başkanımızla, altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşüme, vatandaşımızla omuz omuza, gönül birliği içerisinde bu projeleri yapmak istiyoruz. Çünkü biz başkanımızdan, Binali abimizden hep proje gördük, icraat gördük, hiçbir zaman dedikoduya kulak asmadı."

Programa AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı.