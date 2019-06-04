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"Turizmden maksimum gelir elde etmemiz lazım"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Turizmi şehir merkezlerine çekmek istiyoruz. Bizim turizmden maksimum gelir elde etmemiz lazım"- "Bodrum'un bir çok ihtiyacı var. Çözülmesi gereken konuları var. Eklenmesi gereken projeler var. İnşallah hep birlikte çöze çöze gideceğiz"

04 Haziran 2019 Salı 15:05
"Turizmden maksimum gelir elde etmemiz lazım"

MUĞLA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmi şehir merkezlerine çekmek istediklerini belirterek, "Bizim turizmden maksimum gelir elde etmemiz lazım." dedi.

Ersoy, Bodrum Kalesi'nde yürütülen ve birinci etabı tamamlanan restorasyon çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Ersoy, Bodrum Kalesi'ndeki restorasyonu iki aşamaya ayırdıklarını, birinci aşamasını Müzeler Haftası'nda tamamlayarak ziyarete açtıklarını söyledi.

Bodrum Kalesi'nin ziyarete açılmasının Bodrum açısından çok önemli olduğunu belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Hem şehir içinin canlanması hem de kruvaziyer ziyaretlerinin tekrar programına dahil olabilmesi için acilen Bodrum Kalesi'nin devriye alınması gerekiyordu. Taşeron firma da geceli gündüzlü çalışarak birinci etabı 18 Mayıs'a yetiştirdi. İkinci hedefimiz, Bodrum Kalesi'nde bulunan sahnenin hizmete alınması. Turizmi şehir merkezlerine çekmek istiyoruz. Bizim turizmden maksimum gelir elde etmemiz lazım. Bodrum'un içindeki özellikle esnafın ve Bodrum merkezindeki sokakların tekrar canlanması açısından sadece Bodrum Kalesi'ni açmamız yeterli değildi. Kalenin içindeki sahneyi de devriye almamız gerekiyordu. Hızlı bir yatırım yaparak söz verdiğimiz gibi buradaki çalışmaları da 1 Haziran'da tamamladık."

Sahnede ilk konserin 10 Haziran'da İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Burhan Öcal ile verileceğini aktaran Ersoy, bakanlık olarak güzel sanatlar, devlet tiyatroları ve opera bale ekibiyle bu yıl özellikle yabancı davetli sanatçıların da içinde olduğu çok özel programlar hazırladıklarını ifade etti.

- Esnafın yüzü gülecek

Bodrum'daki program sayısını iki katına çıkardıklarını vurgulayan Ersoy, amaçlarının her akşam Bodrum Kalesi'ndeki sahnenin ve Antik Tiyatro'nun dolu dolu programlarla geçmesi olduğunu bildirdi.

Bodrum Kalesi'ndeki sahnenin ve Antik Tiyatro'nun aktif halde tutulmasıyla esnafın da yüzünün güleceğini anlatan Ersoy, "Çok sayıda ziyaretçi programlar öncesinde ve sonrasında çarşı içinde gezecek, alış veriş yapacak, kafelerde dinlenecek. Böylelikle buralardaki sosyal ve ticari hayatı harekete geçirmiş olacağız. Bu amaçla hedefimiz büyüktü. Bunu gerçekleştirdik, çok mutluyuz." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesini tekrar hayata geçirmek için çalışma yürüttüklerine değinen Ersoy, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz Bodrum Mimarlar Odası'nın da desteklediği lokasyonda açacağımız bir ödüllü yarışmayla kazanacak projeyi Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi olarak hayata geçirmek. Bu bağlamda çalışmalarımız devam ediyor. İstenilen yerde bir kaç kamu binası var. İlgili bakanlıklarla görüşme halindeyiz. İnşallah yerel otoritelerin, yerel STK'lerin istediği şekilde çözümleyebilirsek Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesini istenilen yerde gerçekleştireceğiz. Bodrum için ne söz verdiysek, yapmaya devam ediyoruz. Sık sık geleceğim Bodrum'a. Bodrum'un bir çok ihtiyacı var. Çözülmesi gereken konuları var. Eklenmesi gereken projeler var. İnşallah hep birlikte çöze çöze gideceğiz."

Bakan Ersoy daha sonra İskele Meydanı'nda vatandaşların bayramını kutladı, yabancı turistlerle sohbet etti.

AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatını da ziyaret eden Ersoy, burada partililerle bayramlaştı.




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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 15:05
  1. - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  2. Bodrum
  3. Bodrum Kalesi
  4. Muğla

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