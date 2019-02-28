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Turizmdeki hedef pazarlarda artış yüzde 40’ın üzerinde

Türkiye’yi yılın ilk ayında ziyaret eden yabancı sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,33 artarak, 1 milyon 539 bin 496 yabancı ziyaretçi ağırlandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:29
Turizmdeki hedef pazarlarda artış yüzde 40’ın üzerinde

Türkiye’yi yılın ilk ayında ziyaret eden yabancı sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,33 artarak, 1 milyon 539 bin 496 yabancı ziyaretçi ağırlandı. Türkiye’nin hedef pazarlarındaki artış ise yüzde 40’ın üzerine çıktı.


Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş-çıkış istatistiklerine göre, Türkiye bu yıla yabancı ziyaretçi sayısında artışla başladı. Türkiye’yi yılın ilk ayında 1 milyon 539 bin 496 yabancı ziyaret etti. Ocak 2019’da bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yüzde 5,33 oldu. Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan 133 bin 806 kişi ile birinci, Gürcistan 112 bin 376 kişi ile ikinci, Almanya ise 102 bin 120 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya’yı İran ve Rusya Federasyonu izledi.



Hedef pazarlarda büyük artış


Uzakdoğu’dan Avrupa’ya, oradan da Amerika’ya Türkiye’nin hedef pazarlarında yılın ilk ayında büyük artışlar yaşandı. Tayvan’da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 43,75 artış yakalayan Türkiye, Güney Kore’de yüzde 42,95, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzde 42,18, Rusya Federasyonu’nda yüzde 34,20, İspanya’da yüzde 29,80, Fransa’da yüzde 18,44, Almanya’da yüzde 17,55, İtalya’da yüzde 15,78, Hollanda’da yüzde 11,79 ve Polonya’da yüzde 68,26 artış rakamlarına ulaştı. Diğer ülkelerde yaşanan büyük artışlar da Ocak 2019 dönemi istatistiklerinde dikkati çekiyor.



En çok giriş yapılan iller sıralaması


Yılın ilk ayında yabancıların en çok giriş yaptığı iller sıralamasında ise 918 bin 949 ile İstanbul birinci sırada yer alırken, 190 bin 617 ile Edirne ikinci, 118 bin 912 ile Artvin üçüncü, 116 bin 979 ile Antalya dördüncü ve 29 bin 542 ile Ankara beşinci oldu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:29
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