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Turizmde ziyaretçi bereketi

Restorasyon çalışmaları nedeniyle 22 Eylül 2015 tarihinden itibaren 3,5 yılı aşkın süredir ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı’nın bir bölümünün 25 Mayıs’ta ziyarete açılmasının ardından 9 günlük Ramazan bayramı boyunca Sümela’ya giriş güzergahı olan Altındere Vadisi Milli Parklardan araçlarıyla yaklaşık 18 bin kişi giriş yaptı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:27
Turizmde ziyaretçi bereketi

Restorasyon çalışmaları nedeniyle 22 Eylül 2015 tarihinden itibaren 3,5 yılı aşkın süredir ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı’nın bir bölümünün 25 Mayıs’ta ziyarete açılmasının ardından 9 günlük Ramazan bayramı boyunca Sümela’ya giriş güzergahı olan Altındere Vadisi Milli Parklardan araçlarıyla yaklaşık 18 bin kişi giriş yaptı.


Giriş yapanların büyük bir kısmı Sümela Manastırını ziyaret ederken, ziyaret rakamlarının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 civarında artış gösterdiği belirtildi.



Ziyaretçi rekoru Uzungöl’de


Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’ü ise 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca yaklaşık 157 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler arasında özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler de yer alırken, bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30 civarlarında arttı. Bayram boyunca Uzungöl’e gelen araç sayısının ise 40 bin civarında olduğu belirtilirken, günübirlik ziyaretlerin yanı sıra konaklamalarda da geçen yıla göre artış gözlendi. Otellerdeki doluluk oranının şimdiden yüzde 80’leri bulduğu öğrenilirken, önümüzdeki günlerde ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:27
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