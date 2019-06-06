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Turizmde “4 mevsim Gaziantep” zamanı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan “Gaziantep Tanıtım Günleri” kapsamında Türkiye’nin birçok ilinde billboardlarda “4 Mevsim Gaziantep” sloganıyla kentin doğası, tarihi, lezzeti ve sanatı öne çıkarıldı.

06 Haziran 2019 Perşembe 14:38
Turizmde “4 mevsim Gaziantep” zamanı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan “Gaziantep Tanıtım Günleri” kapsamında Türkiye’nin birçok ilinde billboardlarda “4 Mevsim Gaziantep” sloganıyla kentin doğası, tarihi, lezzeti ve sanatı öne çıkarıldı.


“Dünya artık sadece deniz, kum ve güneş turizminden ibaret değildir. Kentin tarihi yapıları ve kültürel değerlerini gastronomiyle süsleyerek turizm konusunda her geçen gün daha iddialı bir konuma geldik. Artık dünya kongre, yayla, sağlık turizmi istiyor, coğrafi güzellikleri arıyor, kültür ve lezzet takipleri yapıyor. ‘Neyi nerede yemeli, ‘Nereyi gezmeli’ ‘Nereyi görmeli’ bunları konuşuyor. Bizlerde bu doğrultuda hep beraber yeni ve güçlü bir şekilde hareket etmeliyiz” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalışmalara yeni bir boyut kazandırdı. “4 Mevsim Gaziantep” isimli kampanya, 10 milyon yerli ve yabancı turisti Gaziantep’e çekmeyi hedefliyor.


Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda ve tüm sivil toplum kuruluşların iş birliğinde topyekun harekete geçen şehir, tanıtım çalışmalarıyla dikkati çekti. Bu doğrultuda “Gaziantep’e Gitme Zamanı”, “Uzaklarda Arama” kampanyalarıyla kent, turizm alanında kendini iyiden iyiye hissettirdi.


Yurtiçi ve yurtdışından gelen turistlere ev sahipliği yapan Gaziantep, tarihini, kültürünü ve gastronomisini dünyaya açtı. Sadece geçtiğimiz yıl Dünya’nın 3’üncü, Avrupa’nın 2’nci, Türkiye’nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne 4 milyon ziyaretçi geldi. Değişen turizm akımlarını en iyi şekilde yorumlayan Gaziantep, turizmde yakaladığı başarılı ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor. Bu amaçla başlatılan “4 Mevsim Gaziantep” kampanyası, yılın belli bir bölümü değil her günü Gaziantep’e davet edilen turistler, zengin mutfağı, eşsiz kültürü ve tarihi zenginlikleriyle büyüleyici bir yolculuğa çağırıyor.Kampanya kapsamında İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, İzmir, Kocaeli, Muğla, Erzurum, Çankırı ve Tekirdağ,ilinin billboardlarına “4 Mevsim Gaziantep” afişleri ile donatıldı. Öte yandan sosyal medya üzerinden oluşturulan “#Gaziantepigör ” etiketiyle de gençler başta olmak üzere birçok yerli yabancı turiste ulaşılması hedeflendi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:38
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