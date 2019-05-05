0553 313 94 23

Turizmde “4 Mevsim Gaziantep” zamanı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, turizmde yeni hedefi belirledi.

05 Mayıs 2019 Pazar 10:36
Turizmde “4 Mevsim Gaziantep” zamanı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, turizmde yeni hedefi belirledi. Yayla turizminin önemli duraklarından biri olan Huzur Yaylasını ekibiyle yerinde inceleyen Şahin, yeni dönemde Gazi şehrin, turistik alanların çeşitliliğin artacağını belirterek “artık 4 mevsim Gaziantep zamanı” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bir takım temaslarda bulunmak için gittiği İslahiye’de seçim manifestosunda bulunan Amanos Dağında Huzur Yaylasını ziyaret etti. 1500 rakımlı yaylaya ekibiyle adeta çıkartma yapan Şahin, alanı yerinde inceledi. Huzur Yaylası ile beraber yeni dönemde Gaziantep turizminin çeşitleneceğini vurgulayarak, “Artık dünya kongre, yayla, sağlık turizmi diyor. Coğrafi güzellikleri arıyor. Gaziantep’te kültür ve turizm yönünde bir taraftan müzeler, bir taraftan gastronomi alanında ilerliyor ama bu coğrafi güzellikleri de ön plana çıkarmalıyız. Huzur Yaylası gibi önemli değerlerimizi halkımıza kazandırarak ulusal ve uluslararası arenaya çıkarmak istiyoruz. Şehrimizi turizm cennetine çevirmek için, bir taraftan Yesemek’te bir taraftan Tilmen’de çalışıyoruz. Kültürel mirasımızı ayağa kaldırırken, coğrafyamızı, yeşili ve suyu daha yaşanabilir, halkımızın daha iyi kullanabileceği bir alana dönüştürmeye yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. ‘Şimdi Gaziantep’e gelme zamanı’, ‘Uzaklarda Aramayın’ dedik geldiler. Artık ‘4 Mevsim Gaziantep’ diyoruz” ifadelerini kullandı.


"Öncüler geldi şimdi arkası daha kuvvetli gelecek”


Başkan Şahin Çinli gastronomi alanında uzman basın mensuplarının Gaziantep’e geldiklerini ve bu gelişin önemli olduğunu kaydederek “Ülkemizdeki bütün hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Diğer taraftan kültürel mirasları takip eden gruplar var. Özellikle Asya bölgesinde Çin, Japon ve Koreliler bizim bölgemizdeki, İpekyolu üzerindeki, hanları, hamamları yakın takip ediyor. Şehrimiz UNESCO gastronomi onayı alınca bu konularda ki uzman, kendini geliştirmiş gruplar, bloggerlar ve networkü kuvvetli olan kişiler geldi. Hem çeşitliliğimiz incelediler, Zeugma’dan Rumkale’ye Fırat’ın bütün güzelliğini gördüler. Medeniyetimizin eserlerini gezdiler. Hükumetimizin de bu konuda bir çalışması var. Türk hükumeti ile Çin hükümeti arasında “iki kuşak tek yol” projesi ile İpekyolu’nu kalkındıracağız. Bizde bu projede yerelden yerele, yerelden genele daha güçlü bir çalışma içerisindeyiz. Çinlilerin gelmesi önemliydi. Öncüler geldi şimdi arkası daha kuvvetli gelecek” dedi.


Huzur Yaylasının turizme kazandırılması için çalışmaların başladığının altını çizen Şahin, “Huzur Yaylasının muazzam bir manzarası var ve hala karları üzerinde. Çok güzel bir dağ ve dağın içerisinde eşsiz bir botanik çeşitliliği bulunuyor. Avrupalı bilim adamları buradaki çeşitliliği, renkliliği ve şifayı yerinde görmek için buraya geliyor. Bizde burayı yayla turizmine açmayı hedefliyoruz. Arkadaşlara talimat verdik yeni bir proje hazırlıyoruz. ‘En güzel yayla projesi nerededir?’ ve ‘biz buraya ne yapabiliriz’ bunları araştırıyoruz. Huzur’daki doğal yaşamı korumamız ve kontrollü bir şekilde gelişmesini sağlamamız lazım. Amanos, hem şifalı kar suyu hem de bu suda yetişmiş binlerce çınarıyla büyük bir hazine. Bu hazineye sahip çıkmamız lazım” şeklinde konuştu.


İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise Huzur Yaylasının, Karadeniz’in yaylalarının güneydeki temsilcisi olduğunu söyleyerek, “6300 çeşit bitkisiyle tam bir doğa harikası. Bugüne kadar sahipsiz kalmıştı. Birçok bahane üretiliyordu. Büyükşehir Belediyemizin büyük desteğiyle yeni dönemimizde burayı turizme kazandıracağız. Ufak dokunuşlarla büyük bir iş başaracağımıza inancım tam” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 10:36
  1. kültür
  2. doğa
  3. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suda kaybolan kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı
    1. Suda kaybolan kepçe operatörünün..
    2. Ordu'da yangın
    3. HAGİAD Başkanlığı’na Erkan Seçildi
    4. Güliz Korkmaz’dan "Bağ" sergisi
    5. Hakkari'de şehit askerler için tören
    6. Turizmde “4 Mevsim Gaziantep” zamanı
    7. (Özel) 31 yıldır kesintisiz oruç..
    8. İhlas Vakfı Yozgat Bozok Erkek Öğrenci..
    9. Sesi Görenler Futbol Ligi 4. hafta
    10. Karşıyaka Çarşısı için söz esnafta
    11. Aşiret düğününde damada 200 bin lira,..
    12. Konya’da kaçak kazı operasyonu: 5..
    13. "Engel Olma Destek Ol" defilesi
    14. İlahiyatçı yazar Osman Ünlü: “Ramazan..
    15. Kuzey Kore lideri Kim füze denemesini..
    16. İşgalci İsrail saldırılarında 2..
    17. "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne..
    18. EİB ihracatta düşüşe ’dur’ dedi
    19. AK Partili isimden bomba açıklama:..
    20. Telefona "oğlum" diye kaydettirip 92..
    21. 5 terörist daha öldürüldü!
    22. Akar'dan "Ege ve Doğu Akdeniz"..
    23. Bolluk, bereket ve paylaşım dolu..
    24. Belediye otobüsü ilk ve ortaokul..
    25. AK Parti’i kadınlardan Aliağa’da 300..
    26. Düzce’de duvarlar estetikle buluşuyor
    27. (Özel Haber) Akdeniz turizmine..
    28. Akar: Türkiye oldubittilere müsaade..
    29. Canpolat’tan ihtiyaç sahibi ailelere..
    30. Marmara'da hava durumu
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi