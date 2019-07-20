0553 313 94 23

Turizmcilerden Kurban Bayramı için 9 gün tatil çağrısı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün yapılarak, turizme büyük katkı sağladığını ifade eden turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olmasını talep ediyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:55
Turizmcilerden Kurban Bayramı için 9 gün tatil çağrısı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün yapılarak, turizme büyük katkı sağladığını ifade eden turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olmasını talep ediyor.


Fethiyeli Turizmciler, 11-14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatilinin bir an önce açıklanmasını ve tatilin 9 güne çıkarılmasını talep ediyorlar.


Fethiye Otelciler Birliği Başkanı (FETOP) Başkanı Bülent Uysal, bayrama yaklaşık kısa bir süre kaldığına vurgu yaparken, bayram tatilinin 10 Ağustos arefe günü dahil 14 Ağustos Çarşamba günü sona ereceğini, perşembe ve cuma günleriyle birleştirilerek 9 güne çıkartılması talep etiklerini ifade etti.


Vatandaşlarımız kurbanlarını kestikten sonra bayram tatiline rahatlıkla çıkmaları için tatilin 9 güne çıkarılması iç pazarda hareketlilik sağlayacağını belirten Uysal, "Seçimlerden dolayı birçok tatilci programlarını değiştirdi. Bu bayramda onlar için bir fırsat olacak. Sahil bölgeleri olarak iç piyasadaki misafirler yeterince gelemiyor. Bayram tatilinde kötü geçen sezonu biraz hareketlendirmek olduğunu" söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bitlis’te iş yeri temsilcilik odası açıldı
    1. Bitlis’te iş yeri temsilcilik odası..
    2. ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını..
    3. Demir parmaklıklara sıkışan köpek..
    4. Bağlar Mahallesi asfalta kavuşuyor
    5. KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı,..
    6. Çıldır’da kan bağışına yoğun ilgi
    7. Iğdır’da akaryakıt kaçakçılığı
    8. Fıstık bahçesine uçan otomobil ağaca..
    9. Paylaşım rekorları kıran video! Koltuk..
    10. Ankara Kent Konseyi'nden AB Türkiye..
    11. Bitlis’in düşman işgalinden..
    12. Türkiye’nin Erbakan’ın emriyle..
    13. Maganda kurbanı Eren’in babası:..
    14. Kilis’te yeşillendirme çalışmaları
    15. BGSO müzikseverlerden tam not aldı
    16. Gazişehir Gaziantep'te transfer..
    17. SANKO Üniversitesi ’Tercih-Tanıtım..
    18. Malını sevmenin ölçüsü
    19. Sarıgöl’deki kazada ölü sayısı 2’ye..
    20. Gaziantep'te okulun duvarından düşen..
    21. Duvardan düşen 17 yaşındaki genç öldü
    22. Denizli’de imamlar tütün bağımlılığı..
    23. ‘Altınkale’ projesi, 40 bin metrakare..
    24. İsmail Küçükkaya FOX’dan ayrıldı mı?
    25. Manisa'daki FETÖ soruşturmasında 10..
    26. Husilerden Suudi Arabistan'daki hava..
    27. Mazeretlere sığınana ders
    28. ABD'li ressamdan özel çocuklara "sanat..
    29. Ümraniye'de 29 katlı inşaatta yangın
    30. Alaşehir’in projesi ABD’de dünyanın en..
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'