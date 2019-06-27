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Turizmcilerden Destici'ye ziyaret

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman ve beraberindekiler, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti- Destici:- "Artık seçimi konuşmanın Türkiye açısından doğru olmadığını düşünüyorum. Bu 4 yılı, Türkiye'nin temel problemlerini çözme noktasında nasıl değerlendirebiliriz, bunun çarelerine bakmalıyız"

27 Haziran 2019 Perşembe 16:30
Turizmcilerden Destici'ye ziyaret

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından, "Artık seçimi konuşmanın Türkiye açısından doğru olmadığını düşünüyorum. Bu 4 yılı, Türkiye'nin temel problemlerini çözme noktasında nasıl değerlendirebiliriz, bunun çarelerine bakmalıyız." dedi.

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman ve beraberindekileri makamında ağırlayan Destici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Destici, burada yaptığı açıklamada, İstabul'da da seçim sürecinin tamamlandığını ve Türkiye'nin önünde 4 yıl seçimsiz bir dönemin bulunduğunu belirtti.

"Artık seçimi konuşmanın Türkiye açısından doğru olmadığını düşünüyorum." ifadesini kullanan Destici, "Bu 4 yılı, hep beraber nasıl olumlu bir şekilde değerlendirebiliriz, Türkiye'nin temel problemlerini çözme, meselelerimizi halletme noktasında nasıl değerlendirebiliriz, bunun çarelerine bakmalıyız. Bunun için hükümet ve Meclis üstüne düşeni yapmalı." diye konuştu.

Mustafa Destici, Türkiye'nin 4 yıllık süreçte özellikle ekonomi, dış politika, terörle mücadele ve yargı reformu konularına yoğunlaşmasının önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu S-400 hava savunma sistemleri ve F-35 savaş uçağı alımları konusundaki tavrını, ABD ve diğer bazı Batı ülkelerinin hazmedemediğine işaret eten Destici, "Bu hazmı kolaylaştırmak için birlik ve beraberlik içinde Türkiye olarak tam bir duruş sergilememiz lazım karşımızdakilere karşı. Aynı şey Doğu Akdeniz'deki gelişmeler için de geçerli." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ankara'nın tanıtımına destek veririz"

Akman ise Ankara'nın turizm destinasyon merkezi haline gelmesi için Kalkınma Ajansı, Ticaret Odası, Büyükşehir Belediyesi gibi kuruluşlar başta olmak üzere şehrin önde gelenlerinin desteğini beklediklerini ifade etti.

Ankara'nın birbirinden önemli tarihi ve kültürel mekanlara, doğal güzelliklere ve endemik türlere sahip olduğunu dile getiren Akman, bunların daha geniş kitlelere tanıtılması gerektiğini vurguladı.

Akman'ın Ankara'nın tanıtımı ve turizmde hareketlendirilmesi için destek istemesi üzerine Destici, BBP Genel Başkanlığı görevinin yanı sıra Ankara milletvekili olduğunu, bu konuda elinden gelen desteği vereceğini kaydetti.


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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:30
  1. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

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