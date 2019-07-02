Yıldızı parlayan sektörde her şey yolunda! Turizmciler rekorun zirvesine aday

Türkiye, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte turizmde rakiplerini kıskandıracak sıçrama yaptı. Tanıtım kampanyaları ve turizmi 10-12 aya yaymaya dönük girişimler sayesinde kültür ile yayla turlarına rekor talep gelirken; deniz ve kum deyince akla ilk gelen Antalya, İzmir, Aydın, Muğla gibi tatil beldelerinde izdiham yaşanıyor.

Hedef 50 milyon turist

Bugünlerde telefonları susmayan turizm sektörü temsilcileri, 2019 için belirlenen 50 milyon turist hedefinin yakalanacağından emin. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, ülkemizin turizmde iyi bir noktada olduğunu belirterek, “Önümüze bir engel çıkmadığı, güven ve huzur ortamı devam ettiği sürece rekorlar artarak devam edecektir. Gelen turist sayısı da her geçen gün artacaktır” dedi.

Geldiğimiz yeri küçümsemeyelim

Türkiye’nin önemli badireler atlattığına dikkat çeken Bağlıkaya, şunları kaydetti: “20 senede başımıza o kadar çok olay geldi ki. Rakibimiz olan ülkeler böyle bir durumla karşı karşıya kalmadı. O ülkelerin hiçbirinde darbe girişimleri, kalkışmalar, hainlikler olmadı. Hiçbiri bu kadar savaş, kan, terör olayına tanık olmadı. Buna rağmen turizm sektörümüz önemli bir aşama kat etti. İnanılmaz bir başarı öyküsü yazdı. Çalışıp çabalayarak geldiğimiz yeri küçümsememiz gerekiyor.”

Tanıtım odağa alındı

Gelirlerini devamlı artıran tur şirketleri de ilerisi için umutlu. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, kültür ve yayla turlarının turizm sezonunu 10-12 aya yaydığına işaret etti. Bu turların 2023 için belirlenen 70 milyon turist; 70 milyar dolar gelir hedefine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Polatoğlu, “Biz de bu anlayışla tanıtım faaliyetlerine odaklanıyoruz” açıklamasını yaptı.

GAP turlarına pek çok başvuru geldiğini dile getiren Polatoğlu, “Bölgeye gidiş ve gelişlerde belirgin bir artış var. Bu trend devam edecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı. Polatoğlu, Kapadokya ve Trakya turlarının da revaçta olduğunu sözlerine ekledi.

Satışlar artacak

Otelciler 2019 için iddialı olup müşteri adetlerini ve gelirlerini arttırmakta kararlı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yaz döneminin konaklamacılar için iyi geçeceğini savundu. Ayık, “Temmuz ve Ağustos aylarında oda satışları artacak. Oteller dolup taşacak” öngörüsünde bulundu.

Sektör Turizm Master Planı’nı bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı Turizm Master Planı, Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacak. Plandan umutlu olan otellerin ve tur firmalarının yöneticileri, “Şükür ki bu belgeyle önümüzü görebileceğiz. Hangi yöne ve ne şekilde gideceğimizi bileceğiz” dedi. Aynı yöneticiler, planın harfiyen uygulanması temennisinde bulunarak, “2023 hedeflerini yakalamamız mümkün. 70 milyon turist çekmemizin, 70 milyar dolar gelir elde etmemizin önünde engel yok. Yeter ki rotamız belli olsun” çağrısı yaptı.

Çalışmalar devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Turizm Master Planı’nın en geç Eylül ayında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, planda yer alacak eylemleri belirlemek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “70 milyar dolar gelir hedefini yakalamak için nitelikli turizme, konaklama gün sayısı ile nitelikli turiste odaklanılması gerekiyor. Bu kapsamda Turizm Ana Planı’nı oluşturmak için çalışmalarımız süratle devam ediyor” dedi. Ersoy, “Turizm Ana Planı, turizmde sezon süresini uzatacak ve kişi başı harcama tutarını artıracak şekilde hazırlandı” mesajını verdi.

12 ay formülü

Bakan Ersoy’un üzerine titrediği master planında ana hedef ise dört mevsime yayılacak bir eylem süreci ortaya koymak. Ersoy, bu kapsamda öne çıkan başlıkları ise şöyle sıraladı:

-İnanç turizmi öncelikli konularımız arasında. Ülkemizin bu konudaki potansiyelini biliyoruz ve bunu tam anlamıyla kullanabilmek amacıyla yeni inanç rotalarını belirliyoruz. Bu alanda hedef pazar ve ziyaretçi kitleleri belirleyerek pazara uygun tanıtım faaliyetleri yürüteceğiz.

-Ülkemizin gastronomi zenginliğini ortaya çıkararak bir cazibe merkezi haline gelmek istiyoruz.

-Sağlık turizminin medikal sağlık yönünden geliştirilmesi Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Termal turizm merkezlerinde belirlenen öncelikli bölgelerde, jeotermal kaynakların tedavi amaçlı kullanımına imkân verecek çekim noktaları geliştirilmesi amacıyla ‘Kür ve Rehabilitasyon Merkezleri’nin oluşturulmasına yönelik planlama çalışmaları devam ediyor.

Dijital tanıtım atağı

Bakanlık, geleneksel tanıtım yöntemlerinin yanı sıra dijital tanıtıma da öncelik vermeye başladı. Bu kapsamda da Türkiye’de yapılacak tatille kazanılacak deneyimin yansımaları öne çıkarılıyor. Ayrıca global havayolları şirketlerinin İstanbul Havalimanı üzerinden yapacakları uçuş sayılarının artırılması ile göklerdeki gururumuz THY’nin uçuş destinasyonundaki gücünden de daha planlı bir şekilde istifade edilecek.

İstanbul’u uçuracak projeler

İstanbul’un turizmden aldığı payı arttıracak stratejik adımlar atılıyor. Bu çerçevede şehre yeni otel yatırımları yapılıyor, Galataport ve Yenikapı kruvaziyer limanları inşa ediliyor.

Dev projelerle dünyanın dikkatini çeken İstanbul’u turizm üssü haline getirmek için önemli çalışmalar yürütüyor. Bu minvalde şehirde art arda oteller açılıyor, peş peşe liman yatırımları hayata geçiriliyor. Bu yatırımlar turizmcileri de mutlu ediyor.

İnşaatlar devam ediyor

İstanbul Turizm Derneği (ISSTA) Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, İstanbul’un dünya turizminin başkenti olma yolunda ilerlediğini belirtti. Hükümetin şehrin turizm hub’ı olması için elinden geleni yaptığını anlatan Korkmaz, şu açıklamalarda bulundu: “Malum ilk etapta İstanbul Havalimanı tamamlandı. Ardından otellere yenileri eklendi. Bunlar iyi hoş. 2020’de de Galataport açılacak. AKM’nin inşaatı süratle devam ediyor. Dünyaca ünlü sanatçılar şehrimize gelmeye başladı bile. Bütün bunlar bir yana Ağustos ayında Süper Kupa final maçının, 2020’de ise Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının İstanbul’da oynanacak olması ilerisi için umut verici. Hiç kuşku yok ki dünyaca ünlü kongreler, sanatsal aktiviteler ve maçlar İstanbul’u öne çıkaracak.”

Büyük gemilerin yeni adresi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, İstanbul’un yeni kruvaziyer limanlarıyla turizmde daha iddialı hale geleceğini vurguladı. Eresin, pek çok kruvaziyer şirketiyle görüşme yaptıklarına işaret ederek, “Bunların büyük bölümü İstanbul’a gelmeye meyilli. Ama liman sorunundan ötürü gelemiyorlar” dedi.

Küçük gemileriyle şehre yanaşan şirketlerin büyük gelirler elde edemediğine dikkat çeken Eresin, “Bu nedenle Galataport ve Yenikapı’da planlanan limanları önemli görüyoruz. Malum 2020 Mart ayında Galataport devreye girecek. O tarihten itibaren büyük gemilerin İstanbul’a yanaşma imkânı artacak. Dolayısıyla Galataport kruvaziyer turizmine büyük katkı yapacak. Buna Yenikapı da eklendiğinde ülkemiz büyük gelirler elde edecek” ifadelerini kullandı.

5 milyar dolarlık gelir

Galataport ve Yenikapı limanlarının faaliyete geçmesiyle İstanbul’a 500 bini aşkın turist geleceği öngörülüyor. Kruvaziyer turizminin şehre ilk etapta 3 ila 5 milyar dolar kazandıracağı tahmin ediliyor.

Saç ektirmek için sıraya girdiler

Türkiye sağlık turizminde de ön planda. Şu sıralar saç ekimi ve estetik cerrahide iddialı olan ülkemizin bu sene yabancı hastalardan 7 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Sağlık turizminde ilk beşte yer alan Türkiye’nin 2019’da 1 milyon yabancı hastaya hizmet vereceği tahmin ediliyor. Tedavi veya ameliyat olmak için büyük şehirlerin yolunu tutan bu hastaların ekonomiye 7 milyar dolar katkı yapacağı öngörülüyor. Sağlık turizminin lokomotifi saç ekimi 1-2 milyar dolarlık ekonomi oluşturuyor. Ekimin 2 bin ila 2 bin 500 Euro’ya mal olduğunu kaydeden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi Servet Terziler, “Dünya sağlık hizmetine aç. Bu durumu çok iyi değerlendiren hekimlerimiz ve hastanelerimiz Türkiye’de iyi markalar meydana getirdi” dedi.

Saç ekimi için hem Arapların hem de Avrupalıların sıraya girdiğini anlatan Terziler, “Özellikle İspanya, Hollanda, Belçika, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerden Türkiye’ye akın başladı” bilgisini verdi. Terziler, Norveç ve Danimarka gibi İskandinav ülkelerinden de hasta gelişinin arttığını söyledi.

Saç ekiminde hastane dışında yapılan başarısız uygulamaların sağlık turizmi açısından tehdit olduğunu belirten Nişantaşı Hastanesi’nden Dermatoloji Uzmanı Doktor Yusuf Topal ise “Burada en önemli nokta doktor uygulamasıdır. Hastane dışında ve ameliyathane şartlarını karşılamayan saç ekimi uygulamaları, Türkiye’nin bu pazarda itibarını kaybetmesine sebep olurken saç ekiminin başka ülkelere kaymasına yol açabilir” uyarısını yaptı. Topal, Avrupa ülkeleri, MENA Bölgesi (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) ve Arap Yarımadası’ndan gelen hastaların kaybedilmemesi için tedavilerin hastane ortamında yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Turlarda TL dönemi

Prontotour, tüm yurt dışı tatil paketlerinde TL’ye geçti. Firma, bazı paketlerde de indirime gitti. Yeni tarifeye göre 7 gece konaklamalı Küba paketi 6 bin 900 liradan, Balkanlar paketi de bin 750 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Yakında bu kampanyalara yenilerinin ekleneceği duyuruldu.

2019 yılının ilk 5 aylık verileri

Gelen turist sayısı: 12 milyon 757 bin 522

2018’e göre artış oranı: Yüzde 11

En çok ziyaret edilen iller (Mayıs 2019): İstanbul-Antalya-Edirne-Artvin-Muğla

En çok ziyaretçi gönderen 3 ülke (Mayıs 2019): Rusya-Almanya-İngiltere

Uzmanlar, İspanya’ya giden yıllık turist sayısının Türkiye nüfusu kadar olduğuna dikkat çekerek, kendi vatandaşları ile yılda 100 milyon turisti ağırlayan İspanya, turizm sektörüne göre birçok avantaja sahip olan Türkiye’nin tatil sever turistler kadar harcama yapabilen turistleri çekmesi gerektiğine vurgu yapıyor.