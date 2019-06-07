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Turizmci kalbine yenik düştü

Antalya’nın Alanya ilçesinde 74 yaşındaki turizmci ve hayırsever iş insanı geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

07 Haziran 2019 Cuma 22:51
Turizmci kalbine yenik düştü

Antalya’nın Alanya ilçesinde 74 yaşındaki turizmci ve hayırsever iş insanı geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.


Olay, akşam saatlerinde Avsallar Mahallesi’ndeki sahilde meydana geldi. Bir süre denizde yüzdükten sonra sahil kenarına gelen Rubi Otelcilik ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve hayırsever iş insanı Recep Karaca, fenalaştı.Sahile çıkan Karaca’nın fenalaştığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri müdahale ettikleri Karaca’yı ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Karaca tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.İlk incelemelerde Karaca’nın kalp krizi geçirdiği belirledi. Karaca’nın cenazesi memleketi Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde toprağa verilecek.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 22:51
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