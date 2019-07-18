KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Şanlıurfa Göbeklitepe, Gaziantep Zeugma ve Kahramanmaraş Germanicia hattı üzerinde bir turizm yolu oluşturma çalışmamız var." dedi.

Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Cesur, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile Elbistan Belediyesini ziyaret etti.

Vatandaşlar ve belediye personeli tarafından karşılanan Ünal, daha sonra Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'den seçimin ardından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kaymakam Özkan Demir'in de katıldığı ziyarette Ünal, Gürbüz'e "Hayırlı olsun" dileğini iletti.

Mahir Ünal, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Elbistan'ın ayakta olan tek beylik başkenti olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın da Dulkadiroğlu Beyliği'nin başkentliğini yaptığını ancak ilçeler içerisinde beylik başkenti olarak Elbistan'ın bulunduğunu dile getiren Ünal, şöyle devam etti:

"Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile o dönemde bir çalışma yaptık. Ulu Camiyi merkeze alarak tarihi dokuyu yeniden canlandırmak için bir master plan hazırlandı. Şimdi onun uygulama planı Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz beyle hayata geçiyor. İnşallah eylül ayında Elbistan Şehir Müzemizi hayata geçireceğiz. Önümüzdeki iki ay içerisinde Askerlik Şubemizin yerine Kültürhan gibi büyük bir Bilgi Kültür Merkezi inşası başlayacak. Amacımız sadece Elbistan'ın değil Afşin'in, Göksun'un yani kuzey ilçelerin hem yayla turizmi, hem kış turizmi hem de tarihi ve inanç turizmi açısından bir cazibe merkezi haline gelmesi."

- "Turizmin taşıyıcı gücü 2023 EXPO olacak"

Ünal, bölgesel ölçekte Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile önemli çalışmalarının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Göbeklitepe, Gaziantep Zeugma ve Kahramanmaraş Germanicia hattı üzerinde bir turizm yolu oluşturma çalışmamız var. Göbeklitepe'yi görmeye gelenlerin aynı zamanda Gaziantep'teki Zeugma'yı, Zeugma'yı görmeye gelenlerin Germanicia'ı, Germanicia'yı görmeye gelenlerin de Göksun, Afşin ve Elbistan'ı görmeye gelmesini istiyoruz. Burada bir hat oluşturmak, bir turizm yolu oluşturmak için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlıklarımız ve valiliklerimiz bir çalışma yürütüyor. Turizm işinin taşıyıcı gücü de 2023 EXPO olacak. Çünkü 86 ülkeden Türkiye'ye yaklaşık 2 milyon turist gelecek. Biz 86 ülkeden gelecek 2 milyon turisti, Göbeklitepe'ye de Zeugma'ya da Eshab-ı Kehf'e de getirmek istiyoruz. Göksun, Afşin ve Elbistan'a getirmek istiyoruz. Büyük bir planlamamız var. Çok şükür şu ana kadar hayal ettiğimiz her şeyi gerçekleştirdik. Bundan sonra da gerçekleştireceğiz."