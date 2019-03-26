Turizm ve meslek lisesi öğrencilerine müjde!
Turizm ve meslek lisesi öğrencileri otellerde kendilerini geliştirme imkânı bulacak. Maaş ve iş garantisi de diğer ayrıntılar arasında.26 Mart 2019 Salı 11:18
Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler tatil planları yapıyor. Turizm meslek lisesi öğrencileri için de çalışma ve maaş uygulaması olacak.
Buna göre, okul bittikten sonra öğrencilere otel ayarlanacak ve burada çalışabilecek.
Öğrenciye maaş verilecek, mezunların 3 yıl boyunca sigortası yatırılacak ve gelecek için iş garantisi oluşturulacak.
Nisanda başlıyor
Öğrencileri rahatlatacak proje nisan ayında başlayacak. Proje için belli standartlar uygulanacak.