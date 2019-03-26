Turizm ve meslek lisesi öğrencilerine müjde!

Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler tatil planları yapıyor. Turizm meslek lisesi öğrencileri için de çalışma ve maaş uygulaması olacak.

Buna göre, okul bittikten sonra öğrencilere otel ayarlanacak ve burada çalışabilecek.

Öğrenciye maaş verilecek, mezunların 3 yıl boyunca sigortası yatırılacak ve gelecek için iş garantisi oluşturulacak.

Nisanda başlıyor

Öğrencileri rahatlatacak proje nisan ayında başlayacak. Proje için belli standartlar uygulanacak.