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Turizm tanıtımında akıllı dönem başlıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, turizmcileri kabulünde, akıllı turizm tanıtım projesi kapsamında kurulacak merkezle Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’ne online platformlar üzerinden turist davet edeceklerini belirtti ve “İhtiyaç duydukları her anda, rehber gereksiniminde,Antalya’ya ait bir lezzet aradıklarında, alışveriş yapmak istediklerinde onların yanında olacağız” dedi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:08
Turizm tanıtımında akıllı dönem başlıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, turizmcileri kabulünde, akıllı turizm tanıtım projesi kapsamında kurulacak merkezle Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’ne online platformlar üzerinden turist davet edeceklerini belirtti ve “İhtiyaç duydukları her anda, rehber gereksiniminde,Antalya’ya ait bir lezzet aradıklarında, alışveriş yapmak istediklerinde onların yanında olacağız” dedi.


Başkan Uysal, Türkiye Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği (TÜRSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bilgiç ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut’u makamında ayrı ayrı kabul etti.


Başkan Uysal, ziyaretler dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirirken Muratpaşa’da yeni dönemde farklı bir turizm tanıtım çalışmasının içinde olacaklarını söyledi. Ana kavramlarını ‘etkileşim’ ve ‘iletişim’ olan akıllı turizm tanıtım projesini hayata geçireceklerini belirten Başkan Uysal, temel amacın Kaleiçi, Balbey gibi tarihi kent merkezlerinin ‘sırt çantalı’ turistlerin seyahat rotalarına sokmak olduğunu söyledi.


Dünyada turizm amaçlı yapılan seyahatlerin önemli bir bölümünün gittikleri kentin ruhu paylaşmak, şehrin yerlisi gibi hareket edip kenti deneyimlemek isteyenler tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Uysal, akıllı turizm tanıtım projesinin hedef kitlesinin de bu grup olduğunu vurguladı.


"Antalya deneyimi"


Keşfetme ve merak duygularıyla seyahat eden turistleri Antalya’nın pazarlarını gezip esnaftan alışveriş yaptığı bir dönemin kapılarını aralayacaklarını kaydeden Başkan Uysal, şunları söyledi: “Akıllı uygulamalarla konuma dayalı ve özelleştirilmiş, etkileşimli hizmetler sunarak turistlerin Antalya deneyimlerini artırmak istiyoruz. Yine bu uygulamalar üzerinden turistlerin deneyimlerini paylaşmasını sağlayarak ulaşamadığımız grupların seyahatlerine ilişkin karar verme sürecinde etkili olmasını hedefliyoruz.Öncelikli olarak bir merkez kuracağız ve Antalya’ya, özellikle tarihi kent merkezi Kaleiçi’ne turist davet edeceğiz ve ihtiyaç duydukları her anda, rehber gereksiniminde,Antalya’ya ait bir lezzet aradıklarında, alışveriş yapmak istediklerinde onların yanında olacağız.”


"Başkanlardan Uysal’a destek"


TÜRSAD Başkanı Bilgiç, Muratpaşa Belediyesi’nin özellikle Kaleçi’nin tanıtımı için gösterdiği çabanın önemine dikkat çekti. Kaleiçi’nin başta ITB Berlin olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm fuarlarda aktif bir şekilde tanıtıldığını belirten Bilgiç, bu yıl 4’üncüsü yapılacak Kaleiçi Old Town Festivali’nde dernek olarak yer almak istediklerini söyledi.


TÜRSAB Bölge Temsilcisi Turgut ise yeni dönem için Başkan Uysal’a başarı dileklerinde bulundu ve 2019 Aspendos Yılı anısına özel bir plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:08
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