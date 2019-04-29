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Turizm sezonu öncesinde günübirlik evlere sıkı denetim

Yaklaşan turizm sezonu öncesinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri günübirlik kiraya verilen evlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 11:29
Turizm sezonu öncesinde günübirlik evlere sıkı denetim

Yaklaşan turizm sezonu öncesinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri günübirlik kiraya verilen evlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.


Alınan bilgiye göre, il genelinde günübirlik kiraya verilen yerler ile ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüğü 32 ekip ve 86 personelin katılımı ile bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalar sonucunda toplam 216 işletmeye ait, 525 günübirlik kiraya verilen adres denetlenirken, 3 işletmede, toplam 8 kayıtsız şahıs tespit edildi. 1 işletmeye Kimlik Bildirime Kanunu’nun Ek-1. maddesi gereği 7 bin 352 TL idari para cezası, 2 işletmeye ise, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun Ek-1. maddesini ikinci kez ihlalden kapatma cezası uygulandı.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 11:29
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