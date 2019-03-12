Turizm sezonu öncesi uyuşturucu ticaretine büyük darbe

Antalya polisinin turizm sezonunda piyasaya uyuşturucu madde sürmeye çalışan şahıslara düzenlediği operasyonda 125 kilo 602,2 gram esrar maddesi, 152,6 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 19’u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak

3 aydır sürdürülen çalışma tamamlandı.

Turizm sezonunda piyasaya sürülecekti

Turizm sezonunda Antalya’da piyasaya uyuşturucu madde sürecekleri iddia edilen şahısların tüm organizasyonunu çökertmeye yönelik olarak gerçekleştirilen 6 operasyonda 125 kilo 602,2 gram esrar maddesi, 152,6 gram eroin ile2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 20 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan işlem yapıldı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından 1 şahıs adli kontrol kararı ile serbestbırakılırken, 19 şüpheli tutuklandı.