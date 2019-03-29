Turizm sezonu öncesi uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Aydın’da, turizm sezonu öncesi uyuşturucu hareketliliğini önlemek isteyen polis ekiplerinin drone desteğiyle Didim’de başlattığı eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince turizm sezonu öncesi kentteki uyuşturucu hareketliliğini önlemek amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucuya duyarlı dedektör köpekler ve havadan drone desteğiyle çok sayıda görevlinin katılımıyla yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerdeki aramada 20.80 gram esrar, 4 tabanca ve bunlara ait 58 mermi, 2 pompalı tüfek, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan çok sayıda düzenek ve 140 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D., F.P., İ.G., R.A., Y.A., K.Ö., D.A., M.G., T.D., Y.A., B.Y., E.Ç., V.B. ve G.G. isimli şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.