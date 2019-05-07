Turizm sezonu öncesi Fethiye’de sahte içki operasyonu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polisin turizm sezonu öncesi yaptığı ’sahte içki’ operasyonunda bin 100 şişe sahte içki ile 2 ton alkol yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği (KOM) ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda Ölüdeniz Mahallesi’nde bir iş yeri ile Kayaköy Mahallesi’nde bir depoya operasyon düzenledi. Ekipler tarafından yapılan aramada, iş yerinin farklı noktalarına ve depoda gizlenmiş, turizm sezonu öncesi getirildiği ve müşterilere verildiği değerlendirilen, 2 ton etil alkol ile bin 100 şişe sahte içkiye el konuldu. Gözaltına alınan iş yeri sahibi iki kardeşY.K. ve S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.