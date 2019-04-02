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Turizm rehberleri Çorum’a eğitim gezisi düzenledi

Nevşehir Rehberler Odası, Turizm Seyahat Acentesi temsilcileri ve profesyonel turist rehberinin katılımı ile Çorum’a eğitim gezisi düzenledi.

02 Nisan 2019 Salı 12:56
Turizm rehberleri Çorum’a eğitim gezisi düzenledi

Nevşehir Rehberler Odası, Turizm Seyahat Acentesi temsilcileri ve profesyonel turist rehberinin katılımı ile Çorum’a eğitim gezisi düzenledi.


Hitit Üniversitesi Arş.Gör.Dr. Kudret Sezgin tarafından eğitim gezisi katılan rehber ve seyahat acentası temsilcilerine Çorum’un tarih, kültür, turizm, çevre, doğa, sosyal vb değerlerini kapsayan bir gezi programı hazırlandı.


Çorum Müzesi, Alaca Höyük Müze ve Örenyeri, Boğazköy Müzesi ve Hattuşa Örenyerini gezen katılımcılara program kapsamında, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dr.Öğr. Üyesi Özlem Sir Gavaz tarafından Çorum Müze Müdürlüğü Konferans Salonu’nda Hitit tarihi, kültürü ve sanatıyla ilgili eğitici bilgilerin yer aldığı “Hititler” konulu bir sunum yapıldı.


Nevşehir rehberler odası üyesi rehber ve Nevşehir turizm seyahat acentesi temsilcileri, Kapadokya destinasyon rotasına Çorum’u da ekleyeceklerini belirterek Çorum’dan memnun ayrıldıklarını ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 12:56
  1. kültür
  2. doğa
  3. sanat

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