Turizm öğrencilerine okul olacak otel sayısı artıyor

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Kültür ve Turizm Bakanlığının protokol imzalayarak turizm meslek liseleri öğrencilerine iş başında eğitim imkanı sunduğu otel sayısı 5'e çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "turizm sektörünün ihtiyacı olan nitelikli elemanları yetiştirmek" amacıyla 25 Eylül 2018'de imza koyduğu iş birliği protokolüyle öğrencilere turistik işletmelerde gerçek hizmet ve üretim ortamında eğitim alma imkanı sağlandı.

Buna göre, "konaklama ve seyahat", "yiyecek içecek" ve "eğlence" hizmetleri alanlarında öğrenim gören öğrenciler, nisan-ekim ayları arasında anlaşmalı partner otellerde uygulamalı eğitim alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, projeyi hayata geçirmek için turizm meslek liselerine partner olacak otellerle protokol imzalanmaya devam ediyor.

Ekim ayında 2 otelle başlatılan uygulama kapsamında önceki haftalarda Antalya'daki 3 otelle daha protokol yapıldı.

Otellerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin kalacağı lojmanlardan eğitim verilecek salonlara kadar belli kriterlere sahip olması gerekiyor. Partner otel sayısının ilk etapta 20'ye ulaştırılması öngörülüyor.

- "Nitelikli iş gücü için stratejik bir adım"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Bakanlığın turizm sektörüne nitelikli iş gücü yetiştirilmesi için meslek liseleriyle bağlantılı değerli bir girişimi hayata geçirdiğini belirtti.

Atılan adımların nitelikli iş gücü için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan İbiş, projeyi destekleyen işletmelerle sektörün ihtiyacı personeli yetiştirecek okullar arasındaki bu iş birliğinin, eğitim ve turizm sektörünün yanı sıra Türkiye'ye de katkı sağlayacağını dile getirdi.

İbiş, "Eğitim, insan yaşamını şekillendiren en önemli unsur, eğitime yapılan yatırım da geleceğin daha iyi dizayn edilmesine vesile olacak." diye konuştu.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, önceki gün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u Bakanlıkta ağırladı.

Bakan Ersoy, iki Bakanlığın bürokratlarının da yer aldığı görüşmeye ilişkin fotoğrafları Instagram ve Twitter hesabından, "Turizm meslek liselerini çağın gereklerine, sektörün ihtiyaçlarına ve gençlerin sürdürülebilir istihdamına göre yapılandırma hedefiyle başlattığımız örnek iş birliği başarıyla devam ediyor." notuyla paylaştı.