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Turizm öğrencileri 18. Ulusal turizm sempozyumuna katıldı

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, her yıl geleneksel olarak Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve bu yıl da İstanbul Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Bölümünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 18.

23 Nisan 2019 Salı 01:43
Turizm öğrencileri 18. Ulusal turizm sempozyumuna katıldı

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, her yıl geleneksel olarak Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve bu yıl da İstanbul Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Bölümünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 18. Ulusal Turizm Sempozyumu’na katıldı.


Alanında uzman konuklar, akademisyenler, araştırmacılar, sektör temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı sempozyuma, Düzce Üniversitesi’nin yanı sıra Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri de katılım sağladı. Birçok bilimsel içerikli oturumun gerçekleştirildiği sempozyumda turizm alanıyla ilgili önemli bilgiler paylaşılarak farklı bakış açıları geliştirildi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 01:43
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