Turizm merkezlerinde güneşli hava

Antalya ve Muğla'da son haftalarda etkili olan sağanak, hortum ve fırtına yerini güneşli havaya bıraktı.

Olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü Antalya'da bugün hava sıcaklığı 18 dereceye ulaştı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, park ve bahçelere, sahile akın etti.

Son haftaların en sıcak günün yaşandığı kentte bazı vatandaşlar, palmiye ağaçlarının arasında yürüyüş yaptı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde de badem ağaçları çiçek açtı. Kırlar çiçeklerle kaplandı. Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü ilçede, vatandaşlar çiçek bahçelerini gezdi. Bahçelerden çiçek toplayanlardan Mustafa Yıldız, AA muhabirine, haftalardır süren gök gürültü sağanağın ardından bahar havası yaşandığını söyledi.

Melih Kısaarslan ise bu yıl kışın çok sert geçtiğini belirterek, "Bugün hava güneşli. Bahçelerde çiçekler açmaya başladı. Güzel bir görüntü var." dedi.

- Muğla

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Muğla'da yaşayanlar turistik mekanlara ilgi gösterdi.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde tatilciler, halk plajında güneşin keyfini çıkardı, Bazı vatandaşlar ormanlık alanlarda piknik yapmayı tercih ederken bazıları da Akçapınar sahilinde kanoyla gezintiye çıktı.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Muğla'nın Fethiye ilçesindeki plajlarda, sıcak havayı değerlendirmek isteyenler vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz plajına gelenler, sahilde çocuklarıyla yürüyüş yaptı.

Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını izleme fırsatı buldu.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde, vatandaşlar sahilde yoğunluk oluşturdu.

İl dışından gelen bazı tatilciler, aileleriyle sahilde güneşin keyfini çıkarırken, bazıları da barlar sokağında yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar da çocuklarıyla sahilde oyun oynayıp balık tuttu.

Afyon'dan ailesiyle tatile gelen Hasan Tikit, AA muhabirine, sağanak ve fırtınanın ardından güneşin yeniden yüzünü göstermesine çok sevindiklerini söyledi.

Güzel havayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Tikit, "Dün olumsuz bir hava vardı ancak bugün güzel havayı ailemle birlikte en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Pazar gününe kadar burada kalacağız." dedi.

Eşiyle sahilde güzel havanın keyfini süren Sevilay Akman da Bodrum'u çok sevdiğini ve havanın çok güzel olduğunu belirtti.

Bodrum'da son günlerde dışarıya bile çıkamadıklarını dile getiren Akman, "Bugün eşimle sahile inelim istedik. Hava çok güzel. Biz de bunu değerlendiriyoruz. Bodrumlu olduğum için çok şanslıyım. Başka yerde bu imkanı bulamıyoruz." diye konuştu.

Marmaris ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler, sahillerde yürüyüş yaptı.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Marmaris’te vatandaşlar, Yat Limanı, Kordon Caddesi, halk plajı ile Uzunyalı sahilinde yürüyüş yaptı, sahildeki çay bahçesi ve kafeteryalarda vakit geçirip, güneşli havanın tadını çıkardı.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri gelecek 4 gün boyunca ilçedeki hava sıcaklığının 18 derecelerde seyredeceğini bildirdi.

- "Muğla'ya ocak ayında 556 kilo yağış düştü"

Muğla'ya yağışların en fazla etkili olduğu ocak ayında metrekareye 556,7 kilogram yağış düştü.

AA muhabirinin Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ocak ayında Muğla'da metrekareye 556,7 kilogram yağış düştü.

Geçen yıla göre yağış miktarın yükseldiği kentte barajlardaki doluluk oranları arttı. Muğla'da 20 gündür aralıksız etkili olan yağışlar nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. Yağışlar nedeniyle Menteşe ilçesinde Karabağlar Yaylası ile Düğerek, Ortaköy, Yaraş, Çevre Yolu, Akkaya ve Yerkesik mahallelerinde tarım arazilerini su bastı.

Yağışların sürekli olması nedeniyle tarım arazilerindeki sular çekilmedi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı.

Yetkililer gelecek 4 gün yağışların etkisini kaybedeceğini çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın kentte etkili olacağını bildirdi.

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Batı Akdeniz ve Güney Ege'de salı gününe kadar hava açık ve az bulutlu geçecek.

Sıcaklıklar 1-2 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.