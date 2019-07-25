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Turizm Merkezi Uzungöl’de bulunan kapağı açık elektrik trafosu tehlike saçıyor

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de günde binlerce kişinin geçtiği ana cadde üzerinde yer alan kapağı açık elektrik trafosu insanların hayatını tehdit ediyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:34
Turizm Merkezi Uzungöl’de bulunan kapağı açık elektrik trafosu tehlike saçıyor

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de günde binlerce kişinin geçtiği ana cadde üzerinde yer alan kapağı açık elektrik trafosu insanların hayatını tehdit ediyor.


Uzungöl’ün merkezinde küçük, büyük her gün binlerce insanın yaya olarak kullandığı kaldırım yolu üzerinde bulunan elektrik trafosunun kapağının kapatılması için üç yıldır yetkili elektrik dağıtım şirketini defalarca müracaat ettikleri halde hiçbir önlem alınmadığını iddia eden yöre sakinleri “Burada birileri öldükten sonra mı önlem alacaklar” diyerek duruma tepki gösteriyor.


Uzungöl’ün en canlı ve hareketli yerinde yolun tam ortasında bulunan elektrik trafosunun büyük tehlike arz ettiğini ifade eden turizm işletmecisi Erdoğan Keleş, ”Bu tehlikeyi işletme olarak defalarca gerek sözlü, gerekse dilekçe ile ilgili kuruma üç yıldır dile getirmekteyiz. Trafonun eski olması mevcut ihtiyacı karşılamadığı için de birçok işletme maddi ve manevi zarara uğramaktadır. Trafo kapağının açık olması bizleri sürekli endişe ve korku içerisine bırakmaktadır. Gerek ziyaretçilerin, gerekse burada yaşayanların çocukları trafonun bulunduğu yerden gelip geçmektedir. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu kapağı açık olan trafonun bir faciaya neden olmadan bir an önce değiştirilmesini istiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:34
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