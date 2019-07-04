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Turizm merkezi Kızkalesi’nde sahil temizliği

Mersin’in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi’nde sahil temizliği yapıldı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:54
Turizm merkezi Kızkalesi’nde sahil temizliği

Mersin’in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi’nde sahil temizliği yapıldı.


Mersin Kent Konseyi koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı iş birliğinde Kızkalesi’nde dikkat çeken bir çevre etkinliğine imza atıldı. Doğal kaynakları koruma altına almak, çevreyi temiz tutmak ve geri dönüşümde farkındalığı artırmak amacıyla ’Deniz varsa hayat var’ sloganı ile ikinci kez düzenlenen çöp toplama etkinliğinde, onlarca katılımcı Kızkalesi sahilindeki atık çöpleri topladı. Etkinlik sonunda en çok atık toplayan 3 kişiye ödül verildi.



Çocuklar çöp toplamak için birbirleriyle yarıştı


Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) ileKızkalesi Kültür ve Turizm Derneği’nin de destek verdiği programda çocuklar,yetişkinler ve Kızkalesi turizm işletmecileri atık çöpleri topladı. Etkinlik ile hem çevre temizlendi hem de daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre için farkındalık oluşturulmuş oldu. Eldivenleri takan katılımcılar ve çocuklar çöp poşetlerini de alarak sahilde bulunan çöpleri türlerine göre topladı. Etkinliği eğlenerek tamamlayan çocuklar daha sonra atıkları görevlilere verdi.



Yarışmanın kazananı Eray Küçük oldu


Etkinlikte, en çok atığı toplayan Eray Küçük oldu. Etkinliğin sonunda en çok atığıtoplayarak ödülü kazanan Küçük, “Yarışmayı kazandığım için mutluyum. Ama önemliolan sahilimizin temiz olması. Yani ne kadar ödül verirlerse versin önemli olansahilimizin, çevremizin temiz olması. Toplayabildiğim kadar çöpleri topladım” dedi.



“Hayvanlar, doğa, deniz bizim için önemli”


Etkinliğe katılan ve amacının ödül kazanmak değil çevre için güzel bir şeyler yapmak olduğunu vurgulayan Halil Deniz ise, “Çevremizi korumalıyız. Güzel bir kumsal, güzel bir çevre hepimiz için iyi olur. Hayvanlar, doğa, deniz bizim için önemli. Çevremize plastik, kağıt, cam atmamalıyız. Özellikle bitmiş sigara izmaritlerini yere atmamalıyız. Pilleri pil kutusuna, sigaraları ise çöp kutusuna atmalıyız. Ama sakın yerlere atmayın” diye konuştu.


Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmine Lokmanoğlu da plastik maddelerin doğadan kaybolmadığına dikkat çekerek, "İnsanlarımızdan çöpleri ve izmaritleri yerlere atmamalarını istiyoruz. Sahillerdeki bu faaliyetimizi hem bilinçlendirme hem de eğitim çalışması olarak düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.


Kızkalesi sahilinin mavi bayrağa sahip olduğunu hatırlatan Lokmanoğlu, "Altın sarısı kumun çöp, izmarit ve pet şişeyle kirletilmesine gönlümüz el vermiyor. Bu nedenle tatilcilerimizi de rahatsız etmeden sahilde temizlik yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:54
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