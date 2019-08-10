Turizm merkezi güzergahlarında bayram yoğunluğu Kurban Bayramı dolayısıyla Güney Ege'nin turizm merkezlerini tercih edenler, kara yollarında ve sahillerde yoğunluk oluşturuyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın gözde turizm merkezlerinin bulunduğu ilçelere giden güzergahlarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, Kurban Bayramı'nı kentte geçirmek isteyenlerin yol açtığı yoğunluk nedeniyle uygulamalarını artırdı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli ve Aydın'dan gelenler, Akyaka, Marmaris ve Datça yönünde yoğunluk oluşturdu. Bodrum-Milas kara yolunda araç kuyrukları luştu. Bodrum'un Yokuşbaşı mevkisindeki araç yoğunluğuna, trafik ekiplerince müdahale edildi. - Marmaris Marmaris'teki trafiği azaltmak için trafik ışıklarının büyük çoğunluğu yanar söner hale getirildi. Trafik denetimleri polis helikopteriyle havadan da gerçekleştirildi. Öte yandan ilçede sahilleri dolduran yerli ve yabancı turistler denize girip güneşlendi. Halk plajı, Uzunyalı ve İçmeler plajları kalabalıklığıyla dikkati çekti. Bazı tatilciler teknelerle günübirlik mavi turlara katılırken, bazıları da deniz keyfi yapıp körfezde su sporları merkezlerinde adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

Halk plajında çadır kurmanın güvenlik, temizlik ve hijyen gerekçesiyle yasak olduğu ilçede, kurala uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu gereğince cezai işlem uygulanacağı belirtildi.



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