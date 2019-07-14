0553 313 94 23

Turizm kenti Marmaris’te sokakta çalışan çocuklara yönelik denetim

Dünyaca ünlü turizm kenti Marmaris’te sokakta çalışan ya da zorla çalıştırılan çocuklara yönelik denetim yapıldı.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:32
Turizm kenti Marmaris’te sokakta çalışan çocuklara yönelik denetim

Dünyaca ünlü turizm kenti Marmaris’te sokakta çalışan ya da zorla çalıştırılan çocuklara yönelik denetim yapıldı. Sokakta çalıştığı tespit edilen çocukların ailelerine ulaşılıp, çocukların çalışmaması ile ilgili uyarılar yapıldı.


Muğla’nın dünyaca ünlü turizm kenti Marmaris’te yazın artan nüfusla birlikte, sokakta çalışan ya da çalıştırılan çocuk sayısında da artış gözlendi. Bu kapsamda Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi, Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yaptı. İlçede bulunan işlek noktalarda denetim yapan ekipler, önce küçük yaşta sokakta çalışan çocukları tespit etti. Çocuklara çeşitli uyarılarda bulunan görevliler daha sonra telefonla çocukların ailelerine ulaştı. Çocukların sokakta çalışmaması konusunda uyarılan ailelere,çocukları teslim edildi.Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi’nde görevlisi Psikolojik Danışman Duygu İlikatar yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öncelikle sokakta çalışan çocuklarla görüşme yaptıklarını belirten İlikatar, "İlk önce, sokakta çalıştırıldığını ya da çalıştığını fark ettiğimiz çocuklarla görüşmelerimizi yapıyoruz. Bu görüşmelerde çocuklarımızın anne ve babasını, nerde yaşadıklarını, ne şartlarda olduğunu, neden sokakta çalıştırılmaya itildiğini anlamaya çalışıyoruz. Daha sonra aileye ulaşarak bunun kanunen çocuk açısından ve aile açısından bağlayıcılığını aktarıyoruz. Eğer sosyal hizmet modellerimizden herhangi birine ihtiyaç varsa bu ekonomik destek olabilir,çocuğun ihmali ve şiddet olabilir, istismar olabilir bu durumlar söz konusu ise bu noktada da kurum bakımı alternatifini değerlendiriyoruz." dedi. Denetimler hakkında konuşan Zabıta Komiseri Durali Çetin ise, "Marmaris Belediyesi Zabıta birimi ekipleri olarak, özellikle yaz aylarında artan, kayıt dışı ve küçük yaştaki çocukların çalıştırılması ile ilgili mücadele kapsamında bir uygulama yapıyoruz. Muğla’dangörevli arkadaşlar gelip, her hafta cuma günleri rutin uygulama yapıyorlar. Biz diğer günlerde yaptığımız eksik ve aksaklıkları arkadaşlarla paylaşarak birebirgörüşmelerde ailelere ulaşarak, uyarılarımızı yaparak çocukları teslim ediyoruz, devamında aynı şekilde tespit ettiğimizde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile görüşmeler yapıp gerekirse bu çocuklarımızı yurda kayıt altına alınıyor. Ailelerine ulaşamadıklarımızda da kendilerini Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğündeki görevlilere teslim ediyoruz, bu tür çalışmanın önüne geçmeye çalışıyoruz." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Bir asırlık çarık görenleri şaşırtıyor
    1. (Özel) Bir asırlık çarık görenleri..
    2. 100 milyarlık faturanın bedelini..
    3. Orman işçilerinden duyarlı davranış
    4. Boksta büyük başarı
    5. Antalya'da feci kaza! Şehit eşi ağır..
    6. 15 Temmuz gazisi o günü anlattı
    7. Karşıyaka’da yönetime çocuk eli değecek
    8. Şehitlerin fotoğrafları ile özel..
    9. Şeftali bahçeleri kontrol altında..
    10. Yerli üretimi fonlayacak
    11. Tatil yapmak yerine gönüllü sağlık..
    12. Turizm kenti Marmaris’te sokakta..
    13. Kurban bereketini yıl boyu yaşatmak..
    14. Dünya Eskrim Şampiyonası yarın başlıyor
    15. S-400’lerin teslimatında altıncı uçak..
    16. Yavru köpeğin imdadına itfaiye yetişti
    17. Mikserlerden yola dökülen harcı..
    18. Palandöken: “En büyük güç milli..
    19. Yine Fitch’lik yaptılar
    20. "Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve..
    21. Çarpıcı iddia! ABD S-400..
    22. Dağ ceylanı orman işçilerinin..
    23. 3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu,..
    24. Kamyonla otomobil çarpıştı: 1’i ağır 2..
    25. Ankara’da Açık Hava Sinema Günleri..
    26. Baran: “15 Temmuz Türk milleti için..
    27. Kepez’de mesleki eğitim kursları
    28. Kor ateşte yanmayı göze aldı, gözleri..
    29. KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek..
    30. Trafikte yaya önceliği dönemi başladı
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi