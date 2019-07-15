Turizm işletmecileri Düzce’de bir araya geldi

Düzce Belediyesi organizasyonuyla İstanbul’da bulunan turizm işletmecileri kente geldi. Akçakoca ve Düzce’deki turizm alanlarını gezerek incelemelerde bulunan işletmeciler, olumlu izlenimlerle Düzce’den ayrıldı.

Düzce’de turizm konusunda tanıtımlarda bulunmak amacıyla önemli bir organizasyon gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi organizasyonuyla Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne (TÜRSAB) bağlı İstanbul’daki turizm işletmecilerine iki gün boyunca Düzce’deki turizm değerleri tanıtıldı. Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ve Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan turizm işletmecileriyle bir araya geldi. Misafirlere ilk olarak Düzce’deki turizm alanları tanıtılırken ikinci gün ise Akçakoca’daki turizm alanları gezdirildi.

Program verilen akşam yemeğiyle son bulurken yemekten sonra açıklamalarda bulunan Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, “Düzce’nin turizmini tanıtmak için böyle bir çalışma yaptık. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım Düzce’deki turizm alanlarından memnun kalmışsınızdır. Bundan sonra da Düzce’ye gelmenizi bekliyoruz. Düzce’nin turizm alanları gerçekten çok güzel” dedi.

Böyle bir organizasyonun Düzce’nin tanıtılması için önemine değinen Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan da “Bunun devamının geleceğine inanıyorum. İki günde çok fazla yer gezemediniz ama bir dahaki gelişinizde size yaylaları da gezdirebiliriz” şeklinde konuştu.

Düzce’nin turizm olarak önemine değinen katılımcı TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilir ise, “Ülke genelinde olduğu gibi Düzce’nin de turizm olarak saklı kalmış yönleri çok fazla. Bunların değerini bilmek gerekiyor. Düzce, kendine has turizm alanları ve kendine has yemekleri başta olmak üzere diğer yönleriyle oldukça önemli bir şehir konumunda. İstanbul ile Ankara arasında kalması da değerini arttırıyor. Çok fazla gezemedik ama gezdiğimiz yerlerden çok memnun kaldık. Düzce, deniziyle, doğasıyla, yaylalarıyla önemli bir şehir olarak dikkat çekiyor. Buraya daha fazla geleceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından turizm işletmeleri tarafından Gösterişli ve Taştan’a hediyeler takdim edildi.